Manchester City a deschis scorul în minutul 34, prin Erling Haaland, care a finalizat o acțiune construită de oaspeți după o recuperare a balonului. Arsenal a restabilit egalitatea șase minute mai târziu, prin Kai Havertz, care a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Christos Tzolis și o recentrare a lui Mikel Merino.

La numai trei minute de la reluare, City a trecut din nou în avantaj. Enzo Fernandez a înscris în minutul 48, după o acțiune în care Ayyoub Bouaddi a recuperat mingea și i-a oferit pasa decisivă.

Arsenal a reușit să evite înfrângerea în minutul 83, când Jurriën Timber a trimis mingea în poartă după un corner, în urma unei intervenții greșite a portarului Gianluigi Donnarumma. Reușita a fost verificată de VAR pentru un posibil henț și un presupus fault asupra portarului, dar golul a fost validat.

Cea mai controversată fază s-a petrecut în minutul 97, când o lovitură de cap expediată de Josko Gvardiol a atins mâna lui Viktor Gyökeres, în interiorul careului gazdelor. Arbitrul a consultat sistemul VAR, însă nu a acordat lovitură de la 11 metri, considerând că brațul atacantului se afla într-o poziție naturală. Decizia a provocat protestele jucătorilor lui Manchester City, în frunte cu Erling Haaland.

Erling Haaland a ajuns 10 goluri în Premier League în acest sezon, fiind golgheterul campionatului Angliei.

În urma rezultatului, Arsenal își păstrează un avans de șase puncte față de Manchester City în fruntea clasamentului.

Brighton pierde cu Newcastle

În celelalte partide disputate duminică în Premier League, Everton și Liverpool au remizat, scor 1-1, în derby-ul orașului Liverpool. Oaspeții au deschis scorul în minutul 5, prin Dominik Szoboszlai, însă Jeremie Frimpong a trimis mingea în propria poartă în minutul 25, stabilind rezultatul final.

Newcastle United a obținut o victorie în deplasare, 1-0 cu Brighton, prin golul marcat de Harvey Barnes din penalty, în minutul 8, după un fault comis asupra lui Joe Willock.

Hull City a câștigat cu 3-2 pe terenul lui Crystal Palace, într-o partidă cu un final dramatic. Oaspeții au punctat prin Oli McBurnie (38), Sorba Thomas (48) și Regan Slater (80), în timp ce gazdele au înscris de două ori în prelungiri, prin Jørgen Strand Larsen (90) și Adam Wharton (90+5).

AFC Bournemouth s-a impus în deplasare, cu 2-1, în fața lui Fulham. Marcus Tavernier a deschis scorul în minutul 21, Rodrigo Muniz a egalat din penalty în minutul 28, iar Justin Kluivert a marcat golul victoriei în minutul 62. Acesta a fost eliminat în prelungiri, în minutul 90+6. Succesul a reprezentat a 11-a victorie consecutivă a lui Bournemouth în toate competițiile.

Tottenham Hotspur a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Sunderland, într-un meci în care gazdele au evoluat în inferioritate numerică din minutul 12, după eliminarea lui Thomas Meunier. James Maddison a înscris ambele goluri ale londonezilor, în minutele 35 și 70, a doua reușită venind direct dintr-o lovitură de colț.