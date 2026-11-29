Partida disputată pe Allianz Stadium (Twickenham) a fost marcată de numeroase răsturnări de scor, eseuri, eliminări temporare și o accidentare gravă. Franța, pregătită de Fabien Galthié, a obținut victoria printr-un eseu reușit de Théo Attissogbe în ultimele secunde, transformat de Thomas Ramos.

Franța a început mai bine și a deschis scorul prin eseul căpitanului Antoine Dupont, în minutul 8. Thomas Ramos a punctat ulterior din două lovituri de pedeapsă, iar Théo Attissogbe și Émilien Gailleton au mai reușit câte un eseu. La pauză, francezii conduceau cu 20-3.

Prima repriză a fost umbrită de accidentarea lui Louis Bielle-Biarrey, care a părăsit terenul pe targă, în minutul 28, după un placaj periculos al sud-africanului Kurt-Lee Arendse. Extrema franceză a suferit o accidentare la glezna dreaptă. Arendse a primit inițial cartonaș galben, transformat ulterior în cartonaș roșu temporar, de 20 de minute, în urma analizei video.

Campioana mondială a revenit în partea secundă

Africa de Sud a revenit puternic după pauză și a întors rezultatul în numai 15 minute. Sacha Feinberg-Mngomezulu, Malcolm Marx, Ethan Hooker și Eben Etzebeth au marcat câte un eseu, iar campioana mondială a ajuns să conducă cu 31-23, în minutul 60.

Francezii nu au renunțat însă la luptă. Thomas Ramos a redus din diferență printr-o lovitură de pedeapsă, iar Charles Ollivon a reușit un eseu în minutul 73, transformat de Ramos, care a readus Franța în avantaj, 33-31.

Finalul a fost la fel de dramatic. Manie Libbok a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 80, ducând Africa de Sud în avantaj, 34-33. Francezii au avut însă ultima posesie și au construit un atac decisiv. După o acțiune inițiată de Maxime Lucu și continuată de Antoine Dupont, balonul a ajuns la Théo Attissogbe, care a culcat mingea în terenul de țintă advers, aducând victoria Franței. Thomas Ramos a transformat eseul, stabilind scorul final, 40-34.

Succesul reprezintă primul trofeu din istoria Campionatului Națiunilor, competiție aflată la ediția inaugurală. Victoria vine cu mai puțin de un an înaintea Cupei Mondiale de rugby din Australia și consolidează statutul Franței printre principalele forțe ale rugbyului mondial.

Argentina a învins Scoția, în primul meci al zilei

În celălalt meci disputat duminică, Argentina a învins Scoția cu 34-26, în partida pentru locul al șaptelea. Sud-americanii au avut o prestație ofensivă solidă și au marcat cinci eseuri, prin Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Rodrigo Isgró, Julián Montoya și Juan Martín Scelzo, ultimul fiind desemnat și cel mai bun jucător al meciului.

Scoțienii au deschis scorul prin Jamie Dobie, însă Argentina a întors rezultatul și a intrat la pauză cu un avantaj de zece puncte, 17-7. După reluare, Rory Darge a redus din diferență, dar argentinienii au răspuns prin două eseuri, reușite de Montoya și Scelzo. Deși Tom Jordan și George Horne au mai punctat pentru Scoția, victoria le-a revenit sud-americanilor.

Turneul final, desfășurat la Londra în perioada 27-29 noiembrie, a început vineri cu victoria Italiei în fața Fiji, scor 23-21, în meciul pentru locurile 11-12. Tot vineri, Irlanda a învins Australia cu 38-14, în partida pentru locurile 5-6.

Sâmbătă, Țara Galilor s-a impus categoric în fața Japoniei, cu 40-10, în confruntarea pentru locurile 9-10, în timp ce Noua Zeelandă a învins Anglia cu 26-8, obținând locul al treilea.

Prima ediție a Campionatului Națiunilor a reunit 12 reprezentative, câte șase din emisfera nordică și emisfera sudică. Competiția s-a desfășurat în două ferestre internaționale, în iulie și noiembrie.