Lansarea celui mai nou joc din seria Grand Theft Auto (GTA) a generat un fenomen comercial inedit. Deși producătorul Rockstar Games a decis să renunțe la distribuția pe discuri, comercianții vând jocul în ambalaje tradiționale, în interiorul cărora se află doar o bucată de hârtie cu un cod de descărcare.

Potrivit Le Figaro, lanțul francez de supermarketuri E.Leclerc a vândut aproape 400.000 de astfel de cutii în mai puțin de o săptămână.

Vânzările în magazinele fizice din Franța au depășit un milion de exemplare, conform estimărilor jurnalistului independent Oscar Lemaire. Cifra plasează GTA VI pe locul al doilea în clasamentul celor mai de succes lansări din istoria pieței franceze de jocuri video.

Prețurile mai mici îi atrag pe cumpărători

Principalul avantaj al comercializării jocului prin magazinele fizice este concurența dintre distribuitori, care permite reducerea prețurilor.

În perioada de precomandă, GTA VI a fost disponibil în magazinele E.Leclerc la 60 de euro, comparativ cu 79,90 de euro pe platforma PlayStation Store. Diferența de aproape 20 de euro explică succesul vânzărilor în magazinele fizice.

Fenomenul a fost observat și în Marea Britanie, unde GTA VI a înregistrat una dintre cele mai bune lansări în magazinele fizice din istoria industriei. Doar 16 jocuri video au avut vânzări mai mari în prima săptămână de la lansare, începând din 1995, potrivit datelor companiei de cercetare a pieței NielsenIQ.

În Spania, aproximativ 30% dintre exemplarele vândute în prima săptămână au fost, de asemenea, comercializate în cutii care conțin doar coduri de descărcare.

Jucătorii pot pierde accesul la jocurile cumpărate

Renunțarea la discuri este o tendință tot mai răspândită în industria jocurilor video. Compania japoneză Sony, producătorul consolelor PlayStation, a anunțat în vara acestui an că va renunța la suporturile fizice în 2028.

Deciziile producătorilor sunt criticate însă de pasionații de jocuri video și de asociațiile pentru protecția consumatorilor. Una dintre principalele îngrijorări este că jucătorii nu mai dețin un exemplar fizic al produsului cumpărat, ci doar o licență de utilizare.

Închiderea serverelor de către producători poate pune în pericol accesul la jocuri. Astfel, cumpărătorii GTA VI nu au garanția că vor mai putea utiliza jocul peste 15 ani, așa cum se întâmplă în cazul unor jocuri mai vechi, distribuite pe suport fizic.