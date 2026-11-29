O simplă fotografie din vacanță, o postare despre locul de muncă sau publicarea locației în timp real pot dezvălui informații despre programul zilnic, deplasările și obiceiurile unei persoane.

Aceste detalii pot fi folosite de atacatorii cibernetici în încercarea de a câștiga încrederea utilizatorilor, de a-i manipula sau de a obține acces la conturile lor, atrage atenția Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

„O fotografie, un check-in sau o postare aparent banală pot dezvălui mai mult decât crezi: locația ta, rutina zilnică sau informații pe care atacatorii le pot folosi pentru a te manipula sau pentru a-ți accesa conturile”, au transmis specialiștii în securitate cibernetică.

Informațiile personale pot fi folosite în tentative de fraudă

Cunoscând anumite detalii din viața unei persoane, atacatorii pot concepe mesaje frauduloase personalizate, care să pară credibile.

De exemplu, informațiile despre o călătorie pot fi folosite într-un mesaj fals, transmis în numele unei unități de cazare, prin care utilizatorului i se solicită efectuarea unei plăți sau furnizarea datelor bancare.

DNSC recomandă prudență în cazul mesajelor private prin care sunt solicitate sume de bani, coduri de autentificare sau informații personale.

De asemenea, utilizatorii nu trebuie să acceseze linkuri sau să deschidă fișiere atașate primite din surse necunoscute ori prin mesaje neașteptate.

Setările de confidențialitate trebuie verificate periodic

Una dintre măsurile recomandate de specialiști este verificarea periodică a setărilor de confidențialitate ale conturilor de pe platformele online.

Utilizatorii pot limita astfel accesul persoanelor necunoscute la fotografii, postări și alte informații personale.

O altă măsură de protecție este utilizarea unor parole complexe și diferite pentru fiecare cont important. Folosirea aceleiași parole pe mai multe platforme crește riscul ca, în cazul compromiterii unui cont, atacatorii să obțină acces și la celelalte.

Înainte de a publica o fotografie sau o informație personală, utilizatorii sunt îndemnați să ia în calcul faptul că aceasta poate ajunge la un public mult mai larg decât cel căruia îi era destinată inițial.

„Protejează-ți datele personale și distribuie informațiile cu responsabilitate”, au transmis reprezentanții DNSC.