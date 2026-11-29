Naționala masculină de baschet a României a pierdut în fața Danemarcei, cu scorul de 80-84, după prelungiri, în al treilea meci al grupei din turul secund al precalificărilor pentru FIBA EuroBasket 2029.

Meciul a început echilibrat, însă Danemarca a reușit să încheie primul sfert în avantaj, cu 18-14. Nordicii și-au consolidat diferența în actul secund, câștigat cu 15-12, astfel că la pauza mare tabela indica 33-26 în favoarea oaspeților.

După revenirea de la vestiare, România nu a reușit să reducă ecartul, cele două echipe încheind sfertul al treilea la egalitate, 23-23. Astfel, înaintea ultimelor zece minute, Danemarca păstra un avantaj de șapte puncte, scor 56-49.

Tricolorii au avut însă o reacție puternică în sfertul decisiv. Cu un joc mai eficient în atac, reprezentativa României a câștigat ultimul act cu 23-16 și a recuperat întregul deficit, restabilind egalitatea la finalul timpului regulamentar, 72-72, după un coș marcat de Daron Russell, cu mai puțin de două secunde rămase de jucat.

Partida a intrat astfel în prelungiri, unde echilibrul s-a menținut în prima parte, însă Danemarca a gestionat mai bine momentele decisive. Oaspeții s-au impus în final cu 84-80, obținând prima victorie din această campanie.

Russell, liderul României

Daron Russell a fost cel mai bun marcator al României, cu 21 de puncte și șase pase decisive. În tabăra daneză, Bakary Dibba a avut o evoluție de excepție, încheind partida cu 31 de puncte și 11 recuperări.

România ocupă locul al doilea în clasament, cu o victorie și două înfrângeri, fiind în urma Bulgariei, care a câștigat ambele partide disputate până acum. Tricolorii devansează Danemarca, care are tot 1-2, datorită avantajului de șapte puncte la diferența cumulată a scorurilor directe.

Numai câștigătoarea Grupei D se califică direct în preliminariile FIBA EuroBasket 2029. Echipele clasate pe locurile al doilea și al treilea vor continua în turul al treilea al precalificărilor, unde câștigătoarele grupelor vor obține, la rândul lor, accesul în preliminariile competiției continentale.

În ultimul meci al grupei, România va întâlni Bulgaria, în deplasare, pe 25 februarie 2027.