Autoritățile daneze, citate de Euronews, au anunțat joi că noua breșă de securitate a fost detectată pe 23 noiembrie, în ciuda măsurilor introduse după atacul din octombrie. Suspectul a reușit să obțină 11.000 de numere personale de identificare din sistemul CPR, registrul central folosit în Danemarca pentru evidența populației. Poliția a confirmat că tânărul a fost arestat și plasat în arest preventiv. Ancheta urmărește să stabilească modul în care acesta a obținut acces la informațiile protejate.

Un nou atac, la doar două luni după compromiterea datelor a 8,8 milioane de persoane

La începutul lunii octombrie, autoritățile daneze au descoperit un atac mult mai amplu asupra aceluiași sistem. Atunci, persoane neautorizate au accesat informații asociate cu aproximativ 8,8 milioane de persoane, inclusiv date din registrul național. După incident, guvernul a anunțat modernizarea măsurilor de securitate și introducerea unor instrumente suplimentare pentru supravegherea accesului la informațiile personale. Tocmai unul dintre aceste instrumente a permis identificarea rapidă a noii breșe. Ministerul danez responsabil de digitalizare a explicat că sistemul de monitorizare, instalat după primul atac, a detectat activitatea suspectă și a permis oprirea acesteia. Autorii atacului din octombrie nu au fost identificați până în prezent.

O parolă „123456”, invocată de presupusul autor al primului atac

Incidentul din octombrie a atras atenția și prin modul în care un presupus hacker a susținut că ar fi intrat în sistem. O persoană neidentificată a contactat publicația daneză Politiken, folosind un serviciu de mesagerie criptată, și a revendicat atacul. Aceasta a afirmat că a găsit o cale de acces în numai câteva ore, folosind datele de autentificare ale unui fost angajat al unei mici companii daneze. Potrivit relatării sale, parola contului ar fi fost extrem de simplă: „123456”. Afirmațiile nu au fost confirmate independent, iar anchetatorii nu au stabilit public identitatea celui care a compromis sistemul în octombrie.

Danemarca se confruntă cu un nivel ridicat al amenințărilor cibernetice

În septembrie, Agenția pentru Securitate Civilă din Danemarca a ridicat nivelul amenințării reprezentate de atacurile cibernetice la „ridicat”. Țara a înregistrat în ultimele luni mai multe incidente informatice, inclusiv atacuri asupra sistemelor de refrigerare ale supermarketurilor. În paralel, în Europa au fost raportate amenințări false cu bombă la școli și aeronave. Autoritățile examinează inclusiv posibilitatea ca unele incidente să facă parte din acțiuni de război hibrid, dar nu există dovezi care să confirme o asemenea legătură.