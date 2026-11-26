Incidentul intervine într-o perioadă tensionată pentru organizație, marcată de controverse privind conducerea și viitorul financiar al fotbalului mondial.

O grupare de hackeri susține că a obținut documente confidențiale

Potrivit publicației britanice The Independent, FIFA a recunoscut existența unei breșe de securitate, precizând că aceasta a afectat un volum limitat de informații personale și comerciale.

Forul internațional nu a comunicat când s-a produs atacul și nici ce categorii exacte de date au fost compromise.

Suspiciunile au apărut săptămâna trecută, când o grupare care se prezintă drept „Handsome Boy Hacking Club” a publicat pe platforma X o captură de ecran despre care susținea că prezintă fișiere aparținând FIFA.

Trei zile mai târziu, gruparea a părut să își asume responsabilitatea pentru incident, reacționând la o postare în care se afirma că peste 12 gigabytes de documente interne ale organizației ar fi fost divulgate.

Deocamdată, FIFA nu a confirmat volumul de 12 GB invocat de hackeri, iar amploarea reală a incidentului rămâne neclară.

FIFA colaborează cu autoritățile pentru investigarea atacului

Într-o reacție oficială, organizația a anunțat că lucrează împreună cu instituțiile competente, inclusiv cu autoritățile de aplicare a legii, pentru clarificarea circumstanțelor atacului.

FIFA a condamnat ferm obținerea și publicarea ilegală a informațiilor, în special a datelor cu caracter personal, avertizând că asemenea acțiuni reprezintă încălcări grave ale vieții private și pot avea consecințe importante pentru persoanele afectate.

Atacul vine într-un moment sensibil pentru Gianni Infantino

Incidentul informatic apare pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra președintelui FIFA, Gianni Infantino.

Conducerea organizației a fost recent criticată după dezvăluirea unui plan confidențial, ulterior blocat, care urmărea vânzarea unor participații legate de Cupa Mondială către investitori privați.

În paralel, Infantino încearcă să obțină un nou mandat la conducerea FIFA, pe care o prezidează de 11 ani, cu obiectivul de a rămâne în funcție până în 2031.

Alegerile sunt programate pentru 18 martie 2027, iar actualul președinte este considerat favorit în confruntarea cu ceilalți doi candidați: japonezul Kohzo Tashima și francezul Philippe Diallo.

Atacul cibernetic adaugă astfel o nouă problemă pe agenda FIFA, într-o perioadă în care transparența și administrarea organizației se află deja sub atenția publică.