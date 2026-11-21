„Condamn cu fermitate tentativa de asasinat asupra unui cetățean americano-ucrainean în Danemarca, orchestrată de serviciile de informații ruse. Acesta a fost un atac comis pe teritoriul Uniunii Europene. Și este inacceptabil”, a transmis președinta Comisiei Europene, exprimând solidaritatea cu Danemarca și cu toate statele membre vizate de atacurile hibride ale Rusiei.

Von der Leyen a avertizat că amenințările hibride ale Rusiei devin tot mai concrete și a afirmat că Uniunea Europeană dispune de instrumente pentru a răspunde, inclusiv echipe de reacție rapidă și sancțiuni împotriva celor responsabili.

„Un atac împotriva unuia dintre noi este un atac împotriva întregii noastre Uniuni”, a mai spus von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a anunțat că Bruxelles-ul va propune în curând o nouă Strategie europeană de securitate, menită să consolideze capacitatea de pregătire și de descurajare a Uniunii.

„Dacă Rusia intenționează să ne slăbească sprijinul pentru Ucraina, va obține exact contrariul. Hotărârea noastră de a susține Ucraina va deveni și mai puternică”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Guvernul Danemarcei a expulzat un diplomat rus de la Copenhaga, după ce serviciul de informații al Danemarcei (PET) a anunțat vineri că suspectează Rusia de plănuirea asasinării unui rapper ucrainean pe teritoriul danez. Atacul urma să aibă loc la un concert, cu sprijinul unei grupări infracționale locale.

Ținta a fost identificată de presa daneză drept rapperul Kyivstoner, care deține cetățenie ucraineană și americană.