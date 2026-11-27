Șase dintre contracte vizează infrastructura feroviară de pe traseul care traversează Defileul Jiului, în timp ce al șaptelea prevede reabilitarea unui pod de pe linia Adjud–Siculeni.

Contractele au fost semnate în zilele de 25 și 26 noiembrie 2026, cu sucursalele regionale Craiova și Galați ale CFR SA.

Investiție de 129 de milioane de lei într-o cale ferată istorică

Cele șase contracte pentru linia Bumbești–Livezeni au o valoare cumulată de aproximativ 129 de milioane de lei și includ atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor.

Termenele de finalizare variază între 10 și 17 luni. Lucrările urmăresc creșterea siguranței circulației trenurilor, dar și conservarea infrastructurii cu valoare istorică și tehnică.

Linia Bumbești–Livezeni, parte a traseului feroviar Filiași–Livezeni, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase realizări ale ingineriei feroviare din România, fiind construită într-o zonă montană cu relief dificil.

„Ne bucurăm să contribuim la reabilitarea liniei Bumbești–Livezeni, un proiect care depășește cadrul unei simple investiții în infrastructură. Această rută are o istorie deosebită, marcată de eforturi și sacrificii care nu trebuie uitate”, a declarat Liviu Trenchea, reprezentant al diviziei de infrastructură feroviară a STRABAG România.

Alte 50 de milioane de lei pentru un pod feroviar

Cel de-al șaptelea contract, în valoare de aproximativ 50 de milioane de lei, vizează reabilitarea podului situat la kilometrul 53+480 al liniei feroviare 504, Adjud–Siculeni.

Durata contractului este de 20 de luni, incluzând proiectarea și execuția lucrărilor.

Investiția face parte din cea de-a doua etapă a programului de reabilitare a podurilor, podețelor și tunelurilor feroviare din zona administrată de Regionala CFR Galați.

Austriecii de la STRABAG, afaceri de amploare în România

Grupul austriac STRABAG este prezent pe piața din România din 1991 și derulează proiecte în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare, al construcțiilor civile și al infrastructurii energetice.

În 2025, STRABAG România a înregistrat un volum de producție de peste 510 milioane de euro. Compania are aproximativ 2.500 de angajați, față de 2.212 în 2024.