Raúl Fernández a obținut victoria după o cursă în care a reușit să îl depășească pe Marc Márquez încă în primele tururi și să își construiască un avans important. Pilotul echipei Trackhouse Aprilia a preluat conducerea în turul al doilea și a gestionat ulterior diferența față de urmăritori.

Márquez, plecat de pe poziția a doua a grilei de start, a avut un debut spectaculos. Deși a pierdut câteva poziții în momentul plecării, spaniolul a recuperat rapid teren și a ajuns în fruntea cursei încă din primul viraj, spre entuziasmul celor aproape 100.000 de spectatori prezenți pe circuitul Ricardo Tormo.

În turul al doilea, Raúl Fernández a reușit însă să îl depășească pe pilotul Ducati și să preia prima poziție. Márquez a încercat să păstreze ritmul liderului, în timp ce Marco Bezzecchi (Aprilia), câștigător sâmbătă în sprint, a început să îl preseze pentru locul secund.

Cei doi au avut mai multe schimburi de poziții, însă Márquez a reușit să își apere locul. În a doua parte a cursei, Raúl Fernández a ajuns să aibă un avantaj de aproximativ 2,5 secunde, în timp ce Pedro Acosta s-a apropiat de Bezzecchi.

Cu cinci tururi înainte de final, Acosta l-a depășit pe italian și a urcat pe poziția a treia. În ultimele tururi, Márquez a mărit ritmul și a redus diferența față de lider sub două secunde, provocând entuziasmul publicului, care spera la o victorie în ultima cursă a carierei sale.

Raúl Fernández nu a cedat însă conducerea și a trecut primul linia de sosire, urmat de Márquez și Acosta. Bezzecchi a încheiat pe locul al patrulea, iar Jorge Martín s-a clasat pe poziția a cincea.

Un ultim podium pentru campionul spaniol

Rezultatul de la Valencia a reprezentat încheierea unei cariere impresionante pentru Marc Márquez, care a anunțat vineri că se va retrage din MotoGP la finalul sezonului 2026.

Spaniolul, în vârstă de 33 de ani, părăsește competiția cu zece titluri mondiale, dintre care opt la clasa regină MotoGP. El a câștigat primul său titlu în categoria MotoGP în 2013, la doar 20 de ani, și a devenit unul dintre cei mai tineri campioni din istoria competiției.

În 2026, Márquez a cucerit al optulea titlu la clasa regină, după o revenire spectaculoasă în clasamentul general, reușind să recupereze un deficit record de 102 puncte. Titlul a fost asigurat în Marele Premiu al Portugaliei, cu o etapă înainte de încheierea sezonului.

Decizia retragerii a fost influențată de problemele medicale și de accidentările repetate din ultimii ani. Pilotul a vorbit inclusiv despre reapariția episoadelor de diplopie (vedere dublă), o afecțiune care îl poate afecta în urma unor traumatisme la nivelul capului.

Pentru ultima sa apariție în MotoGP, Márquez a concurat pe o motocicletă Ducati cu o grafică specială, predominant aurie. La finalul cursei, a fost întâmpinat de o atmosferă emoționantă în tribune și le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul acordat de-a lungul carierei.

„Aproape am câștigat, nu-i așa? Vreau doar să vă mulțumesc pentru tot sprijinul”, a declarat Márquez după încheierea cursei.

Victoria lui Raúl Fernández a contribuit și la obținerea titlului constructorilor de către Aprilia. Totodată, Marco Bezzecchi a încheiat sezonul pe poziția a doua în clasamentul general, cu patru puncte în fața compatriotului său Jorge Martín.

Marele Premiu al Valenciei a încheiat sezonul 2026 și este de asemenea ultima cursă pentru motocicletele de 1.000 cmc, categoria urmând să treacă la propulsoare de 850 cmc începând cu sezonul 2027.