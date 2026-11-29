Gheorghe Hagi, care a îmbrăcat tricoul blaugrana în perioada 1994-1996, a transmis un mesaj în care și-a exprimat recunoștința pentru experiența trăită la unul dintre cele mai importante cluburi din fotbalul mondial.

„La mulți ani, Barça! 127 de ani de istorie, pasiune și excelență! A fost o onoare să îmbrac tricoul blaugrana (1994-1996) și sunt recunoscător că am avut privilegiul de a învăța de la mari antrenori, într-un club legendar, care a marcat și continuă să marcheze istoria fotbalului mondial”, a scris fostul căpitan al echipei naționale a României pe pagina sa de Facebook.

Hagi a evoluat două sezoane la Barcelona, după transferul de la Brescia, și a câștigat Supercupa Spaniei în sezonul 1994-1995. Cunoscut pentru tehnica sa și pentru execuțiile de la distanță, fostul internațional român a fost unul dintre mijlocașii ofensivi ai formației catalane în perioada antrenorului Johan Cruyff.

Popescu: „Barcelona m-a transformat”

La rândul său, Gheorghe Popescu a rememorat perioada petrecută pe Camp Nou, subliniind impactul pe care clubul l-a avut asupra carierei și formării sale personale.

„Clubul care mi-a oferit onoarea de a-i purta banderola de căpitan și m-a făcut să înțeleg de ce e un club unic în lume. Barcelona m-a transformat atât ca om, cât și ca fotbalist. Mi-a dat mult mai mult decât fotbal; mi-a dat lecții pe care le port cu mine și astăzi. La mulți ani, Barça!”, a transmis fostul fundaș central.

Gheorghe Popescu a jucat la FC Barcelona în perioada 1995-1997, după ce a evoluat la Tottenham Hotspur. Românul a devenit rapid un titular important, fiind folosit atât în centrul defensivei, cât și la mijlocul terenului, iar evoluțiile sale i-au adus banderola de căpitan.

În sezonul 1996-1997, Popescu a făcut parte din echipa care a cucerit Supercupa Spaniei, Cupa Cupelor și Cupa Spaniei. La finala Cupei Spaniei, disputată împotriva formației Betis Sevilla, românul a avut onoarea de a ridica trofeul în calitate de căpitan al Barcelonei.

Cei doi foști internaționali români au fost colegi la gruparea catalană în sezonul 1995-1996, după transferul lui Popescu la Barcelona, în vara anului 1995.

FC Barcelona a fost fondată la 29 noiembrie 1899, la inițiativa lui Joan Gamper și a unui grup de fotbaliști din mai multe țări. În cei 127 de ani de existență, clubul catalan a devenit una dintre cele mai cunoscute instituții sportive din lume, cu numeroase trofee naționale și internaționale.