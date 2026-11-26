Accidentul a avut loc în jurul orei locale 9:23, la kilometrul 16 al autostrăzii AP-9, în zona Piadela, în apropierea intersecției cu A6. Potrivit Cadena Ser, mașina sport condusă de Aubameyang, un Ferrari F12 N-Largo, a intrat în coliziune cu un BMW X1. Celălalt autoturism a fost avariat și a necesitat intervenția unei macarale.

Nicio persoană nu a fost rănită, iar atacantul și-a putut continua deplasarea până la centrul sportiv din Abegondo, unde a participat la ședința de pregătire alături de coechipieri.

„A fost o mică sperietură, dar până la urmă suntem bine. Acesta este cel mai important lucru. Pentru mine contează în primul rând ca persoana implicată în accident să nu fi pățit nimic”, a declarat Aubameyang, potrivit sursei citate.

Revenire după aproape două luni de absență

Incidentul rutier vine după o perioadă complicată pentru atacantul gabonez. La finalul lunii septembrie, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale la genunchiul drept, în urma unei probleme la meniscul extern, care l-a ținut departe de teren aproape două luni.

Aubameyang a revenit în competiție la începutul lunii noiembrie, însă săptămâna trecută a acuzat și probleme la gleznă, motiv pentru care a fost supus unor investigații medicale. Testele nu au evidențiat o nouă accidentare, iar fotbalistul a putut evolua ulterior în partida cu Alavés.

Deportivo se pregătește pentru duelul cu Barcelona

Accidentul nu pare să-i afecteze prezența în următoarea partidă a formației galiciene. Deportivo va primi duminică, 29 noiembrie, vizita Barcelonei, pe stadionul Riazor, într-un meci din etapa a 14-a a campionatului Spaniei.

Aubameyang, care a îmbrăcat în trecut tricoul formației catalane în 18 meciuri, este unul dintre oamenii importanți ai ofensivei lui Deportivo. Gabonezul a început sezonul în forță, cu cinci goluri în primele cinci apariții oficiale, înainte ca accidentarea la genunchi să-i întrerupă parcursul.

Aubameyang este cel mai bun marcator din istoria naționalei Gabonului, cu 40 de goluri.