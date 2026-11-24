„Este o echipă căreia îi place să joace, este curajoasă și încearcă să construiască de la portar. Este Liga Campionilor și respectăm toți adversarii. Este un meci foarte important pentru noi”, a declarat antrenorul Hansi Flick, marți, în conferința de presă premergătoare întâlnirii.

Antrenorul german a insistat asupra importanței atitudinii echipei, amintind că Sabah este extrem de motivată de oportunitatea de a întâlni formații importante din fotbalul european.

„Nu cred că noi avem nevoie de o motivație suplimentară. Suntem Barcelona. Știm că sunt meciuri importante și că sunt trei puncte în joc. Sabah joacă pentru prima dată în Liga Campionilor, îi place să participe și să întâlnească echipe precum Barcelona sau Manchester United. Sunt motivați sută la sută. Noi vrem să avem aceeași mentalitate”, a afirmat Flick.

Lamine Yamal, lăsat acasă. Flick speră să-l recupereze pentru weekend

Barcelona nu va putea conta pe unul dintre cei mai importanți jucători ai săi, Lamine Yamal, care nu a făcut deplasarea în Azerbaidjan din cauza unor probleme la glezna dreaptă.

„Am mai jucat fără el în trecut și știm ce avem de făcut. Este un jucător important, dar, după ce am evaluat situația, am decis că este mai bine să rămână acasă. Îl așteptăm pentru meciul din weekend”, a explicat tehnicianul.

Potrivit comunicatului medical al clubului catalan, internaționalul spaniol acuză un disconfort ușor la glezna dreaptă, iar absența sa de la partida cu Sabah este una preventivă.

Flick a anunțat că nu a stabilit încă cine îl va înlocui în primul unsprezece și a admis că ar putea opera mai multe modificări în echipă, în contextul programului încărcat din finalul anului.

Frenkie de Jong, lăudat de antrenor. Situația lui Cubarsí

Un alt subiect abordat de Flick a fost situația lui Frenkie de Jong, despre care a avut numai cuvinte de apreciere. Antrenorul german a evidențiat disponibilitatea mijlocașului neerlandez de a evolua pe mai multe poziții, în funcție de nevoile echipei.

„Cel mai mult îmi place faptul că îmi spune că poate juca oriunde am nevoie de el. Pe orice poziție. Este disponibil pentru orice rol și dă totul pentru echipă. Știm că este unul dintre cei mai buni mijlocași din lume. Avem nevoie de el la mijloc, dar vom vedea mâine”, a afirmat Flick.

În ceea ce îl privește pe fundașul Pau Cubarsí, acesta este disponibil pentru confruntarea de la Baku, însă utilizarea sa în primul unsprezece nu este sigură. Fotbalistul a acuzat probleme minore după acțiunile echipei naționale, iar Flick nu dorește să riște o eventuală agravare a situației.

„Poate juca mâine, este disponibil. Pau nu s-a simțit foarte bine în ultimele partide, dar nu este nimic îngrijorător. Dacă putem gestiona meciul fără el, o vom face”, a precizat antrenorul.

Flick, noi reproșuri la adresa arbitrajului după eliminarea lui Fermín López

În conferința de presă, tehnicianul german a revenit și asupra incidentelor din partida cu Villarreal, câștigată de Barcelona cu 3-2, în care Fermín López a fost eliminat pentru proteste din zona băncii de rezerve.

Flick a recunoscut că jucătorul său a greșit, însă a criticat modul în care arbitrii comunică cu staffurile tehnice și cu reprezentanții echipelor.

„Fermín nu a procedat bine. Data viitoare îl vom pune pe ultimul rând al băncii”, a glumit antrenorul, înainte de a adăuga că este nevoie de o comunicare mai bună între arbitri și echipe.

„Nu este plăcut când ni se vorbește cu superioritate. Arbitrii fac o treabă importantă, dar trebuie să comunicăm mai bine. Trebuie să putem discuta despre aceste lucruri și să spunem atunci când ceva poate fi făcut mai bine. Și noi trebuie să ne îmbunătățim”, a mai spus Flick.

Barcelona, în căutarea celei de-a patra victorii europene

Partida dintre Sabah FK și FC Barcelona se va disputa miercuri, de la ora 19:45. Catalanii ocupă locul al cincilea în clasament, cu nouă puncte după patru partide, în timp ce formația din Azerbaidjan are trei puncte și se află pe locul 31.

Barcelona a înregistrat trei victorii și o înfrângere în primele patru meciuri: 5-1 cu Feyenoord, 4-1 cu Galatasaray, 2-4 cu Paris Saint-Germain și 3-0 cu Aston Villa.

De partea cealaltă, Sabah a început competiția cu o înfrângere, 0-4 cu Manchester United, a învins-o apoi pe Slavia Praga, scor 2-0, dar a pierdut următoarele două întâlniri, cu Borussia Dortmund, 1-2, și Viking, 1-4.