Barcelona le oferă suporterilor un loc de veci chiar pe Camp Nou. Cât costă să rămâi pentru totdeauna pe stadionul echipei favorite

Prețurile pornesc de la 2.490 de euro, potrivit publicației italiene Il Post. Memorialul va fi construit în cadrul lucrărilor de modernizare a stadionului și ar urma să fie inaugurat în 2027. Spațiul va găzdui urnele funerare ale suporterilor, dar și plăci comemorative dedicate celor care vor să lase o amintire legată de club. Inițiativa a fost prezentată marți, într-o perioadă în care Barcelona caută noi surse de venit pentru a acoperi costurile uriașe ale reconstrucției Camp Nou.

Cât costă un loc de veci pe stadionul Barcelonei

Cei care vor să-și depună cenușa în memorial trebuie să plătească minimum 2.490 de euro. Suma acoperă o perioadă de zece ani, la care se adaugă o taxă anuală de întreținere de 70 de euro. Pentru o perioadă de 50 de ani, prețul ajunge la 6.000 de euro. Există și posibilitatea ca, ulterior, cenușa să fie transferată într-un spațiu comun, unde să rămână permanent. Clubul promovează această opțiune prin promisiunea că suporterii vor putea rămâne pentru totdeauna pe Spotify Camp Nou.

Nu este necesar ca persoanele interesate să fie membre ale clubului. Nu este necesar ca persoanele interesate să fie membre ale clubului. Suporterii pot alege amplasamentul urnei, însă anumite poziții presupun costuri suplimentare, între 200 și 500 de euro.

❤️🔵🔴 FC Barcelona is creating a new memorial space at Spotify Camp Nou, giving fans a lasting place to honour loved ones and celebrate their connection with the club. 🔗 https://t.co/PE0FoKKqKX #FCBarcelona #Barça #SpotifyCampNou #FCB https://t.co/llNMmOX6k2 — Shot Football (@shotfootballapp) November 11, 2026

Memorialul va avea un design inspirat din istoria echipei. Urnele vor fi amplasate în spatele unui mural care va prezenta momentele importante ale Barcelonei. Plăcile comemorative vor fi montate pe un perete de sticlă iluminat din spate. Memorialul va cuprinde 26.000 de nișe pentru urne funerare și 9.000 de plăci comemorative. Prima etapă este programată pentru sfârșitul anului 2027.

Un stadion de 1,8 miliarde de euro și datorii tot mai mari

Proiectul funerar este și o nouă încercare a Barcelonei de a obține venituri din facilitățile viitorului stadion. Modernizarea Camp Nou face parte din programul Espai Barça, care include și construirea unei arene de baschet cu 15.000 de locuri. Bugetul inițial al proiectului fusese stabilit la cel mult 1,5 miliarde de euro. Întârzierile și lucrările suplimentare au împins însă costurile totale la aproximativ 1,8 miliarde de euro.

Împrumuturile și datoriile clubului riscă să depășească, împreună, 2,5 miliarde de euro. Barcelona a apelat deja la vânzarea anticipată a unor drepturi comerciale și venituri viitoare pentru a-și susține cheltuielile. Anul trecut, clubul a obținut 100 de milioane de euro din comercializarea unor locuri VIP pe noul stadion, înainte ca acestea să fie construite.

Totuși, Barcelona nu este prima echipă spaniolă care le oferă fanilor posibilitatea de a-și păstra cenușa în apropierea stadionului. Atlético Madrid, Betis și Espanyol au deja facilități similare, însă de dimensiuni mai mici. Locurile din memorialul Camp Nou pot fi rezervate online, înaintea deschiderii programate pentru 2027.