Galatasaray – Barcelona, sold-out și cu scandal înainte de meci. Nouă persoane au ajuns în custodia poliției

Operațiunea poliției turce are loc pe fondul interesului uriaș pentru partida de marți, toate locurile de pe RAMS Park fiind epuizate, potrivit publicației spaniole Sport.

Operațiune a poliției din Istanbul înaintea meciului

Autoritățile turce au intensificat verificările privind piața neagră a biletelor înaintea partidei dintre Galatasaray și Barcelona.

Ancheta a fost declanșată de unitatea pentru securitate sportivă a Poliției din Istanbul, sub coordonarea Parchetului General din oraș, după ce autoritățile au primit informații privind o posibilă comercializare ilegală a biletelor pentru partida din Liga Campionilor.

Investigatorii au încercat să identifice persoanele care ar fi pus în vânzare bilete în afara circuitelor autorizate.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat nouă suspecți și au stabilit adresele acestora. Operațiunea desfășurată ulterior s-a încheiat cu reținerea tuturor celor nouă.

Autoritățile turce nu au comunicat deocamdată câte bilete ar fi fost comercializate ilegal, sumele obținute sau eventualele măsuri judiciare care vor fi luate împotriva suspecților.

Bilete de până la 1.500 de euro

Interesul pentru vizita Barcelonei la Istanbul este foarte ridicat, iar toate biletele pentru partida de pe RAMS Park au fost vândute.

Potrivit presei spaniole, prețurile pentru unele dintre locurile puse oficial în vânzare au ajuns până la aproximativ 1.500 de euro. Cererea ridicată pentru accesul pe stadion a creat și condițiile pentru apariția unei piețe ilegale a biletelor, aflată acum în atenția autorităților.

Galatasaray se bazează și pe avantajul atmosferei create de propriii suporteri, arena din Istanbul fiind cunoscută pentru presiunea exercitată de public în timpul marilor partide europene.

Galatasaray estimează încasări de aproximativ 5 milioane de euro

Partida cu formația catalană reprezintă și o miză financiară importantă pentru clubul din Istanbul.

Cotidianul turc Milliyet estimează că Galatasaray ar putea încasa aproximativ 250 de milioane de lire turcești, echivalentul a circa cinci milioane de euro, din vânzarea biletelor și a produselor oficiale comercializate prin magazinele clubului.

Barcelona, pregătită de Hansi Flick, întâlnește marți Galatasaray pe RAMS Park, într-una dintre partidele care au generat cel mai mare interes la Istanbul în această etapă a Ligii Campionilor.