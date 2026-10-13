Prima pagină » Sport » Galatasaray – Barcelona, sold-out și cu scandal înainte de meci. Nouă persoane au ajuns în custodia poliției

Galatasaray – Barcelona, sold-out și cu scandal înainte de meci. Nouă persoane au ajuns în custodia poliției

Nouă persoane au fost reținute la Istanbul, fiind suspectate de implicare în revânzarea ilegală a biletelor pentru meciul Galatasaray - FC Barcelona din Liga Campionilor.
Galatasaray - Barcelona, sold-out și cu scandal înainte de meci. Nouă persoane au ajuns în custodia poliției
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
13 oct. 2026, 19:20, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Operațiunea poliției turce are loc pe fondul interesului uriaș pentru partida de marți, toate locurile de pe RAMS Park fiind epuizate, potrivit publicației spaniole Sport.

Operațiune a poliției din Istanbul înaintea meciului

Autoritățile turce au intensificat verificările privind piața neagră a biletelor înaintea partidei dintre Galatasaray și Barcelona.

Ancheta a fost declanșată de unitatea pentru securitate sportivă a Poliției din Istanbul, sub coordonarea Parchetului General din oraș, după ce autoritățile au primit informații privind o posibilă comercializare ilegală a biletelor pentru partida din Liga Campionilor.

Investigatorii au încercat să identifice persoanele care ar fi pus în vânzare bilete în afara circuitelor autorizate.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat nouă suspecți și au stabilit adresele acestora. Operațiunea desfășurată ulterior s-a încheiat cu reținerea tuturor celor nouă.

Autoritățile turce nu au comunicat deocamdată câte bilete ar fi fost comercializate ilegal, sumele obținute sau eventualele măsuri judiciare care vor fi luate împotriva suspecților.

Bilete de până la 1.500 de euro

Interesul pentru vizita Barcelonei la Istanbul este foarte ridicat, iar toate biletele pentru partida de pe RAMS Park au fost vândute.

Potrivit presei spaniole, prețurile pentru unele dintre locurile puse oficial în vânzare au ajuns până la aproximativ 1.500 de euro. Cererea ridicată pentru accesul pe stadion a creat și condițiile pentru apariția unei piețe ilegale a biletelor, aflată acum în atenția autorităților.

Galatasaray se bazează și pe avantajul atmosferei create de propriii suporteri, arena din Istanbul fiind cunoscută pentru presiunea exercitată de public în timpul marilor partide europene.

Galatasaray estimează încasări de aproximativ 5 milioane de euro

Partida cu formația catalană reprezintă și o miză financiară importantă pentru clubul din Istanbul.

Cotidianul turc Milliyet estimează că Galatasaray ar putea încasa aproximativ 250 de milioane de lire turcești, echivalentul a circa cinci milioane de euro, din vânzarea biletelor și a produselor oficiale comercializate prin magazinele clubului.

Barcelona, pregătită de Hansi Flick, întâlnește marți Galatasaray pe RAMS Park, într-una dintre partidele care au generat cel mai mare interes la Istanbul în această etapă a Ligii Campionilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală. S-a simțit rău la finalul cursei de la Singapore și a fost consultat de echipa medicală
GSP.ro
Călin Georgescu, eliberat după două săptămâni de arest. Fostul prezidențiabil a fost plasat în arest la domiciliu de același judecător care a stabilit inițial cercetarea sa sub control judiciar
Gandul
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Cancan
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
Prosport
„Președintele a făcut o greșeală teribilă”. Un politolog critică dur modul în care se negociază formarea noului guvern
Libertatea
OMS ia în calcul injecțiile pentru slăbit în cazul copiilor de la 10 ani. În ce condiții ar putea fi recomandate tratamentele împotriva obezității
CSID
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Promotor