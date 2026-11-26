Tensiunile au început înaintea partidei, când suporterii formației turce au desfășurat un steag al Palestinei în sectorul lor. Poliția georgiană a intervenit pentru a îndepărta drapelul, iar acțiunea forțelor de ordine a provocat reacții în rândul fanilor lui Beşiktaş.

Potrivit agenției turce DHA, intervențiile polițiștilor au fost dure, iar mai mulți suporteri au fost reținuți. Forțele de ordine au intervenit și la alte momente de tensiune din jurul stadionului și din tribune. Prin intermediul instalației de sonorizare, spectatorii au fost îndemnați să evite provocările.

Incidentele au continuat și după startul partidei.

Fotbaliștii lui Beşiktaş au refuzat să dea mâna cu adversarii

Tensiunile dintre cele două echipe au fost vizibile încă de la ceremonia de prezentare a formațiilor. Fotbaliștii lui Beşiktaş au refuzat să dea mâna cu adversarii de la Hapoel Beer-Sheva,.

În tribune, suporterii formației din Istanbul au scandat mesaje de susținere pentru Palestina, inclusiv „Moarte Israelului, libertate pentru Palestina”, potrivit relatărilor sursei citate.

De ce se joacă partida în Georgia

Confruntarea trebuia să se dispute inițial la Istanbul, însă UEFA a decis mutarea acesteia la Batumi, în Georgia, după ce autoritățile turce au transmis că, din motive de securitate, meciul nu poate avea loc în capitala economică a Turciei.

Decizia a fost anunțată după consultări cu părțile implicate.

Hapoel Beer-Sheva își dispută meciurile de pe teren propriu din competiția europeană pe stadionul Giulești, din București.

Echipa turcă avea șapte puncte după primele patru runde, în timp ce formația israeliană acumulase un singur punct.