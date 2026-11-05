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Europa League. Juventus învinge la Alkmaar, Benfica rămâne perfectă, Marseille trece de Leverkusen

Benfica Lisabona se menține lider în faza ligii din Europa League, după patru etape, bifând al patrulea succes, joi seară, în disputa cu Lech Poznań. Juventus a obținut o victorie importantă în deplasare la Alkmaar, în vreme ce Olympique Marseille a produs primul eșec pentru Bayer Leverkusen.
Europa League. Juventus învinge la Alkmaar, Benfica rămâne perfectă, Marseille trece de Leverkusen
sursă foto: Bruno De Carvalho/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
06 nov. 2026, 00:35, Sport
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Benfica a învins-o pe Lech Poznań cu 3-1. Rafa Silva a deschis scorul pentru portughezi în minutul 6. Presitanni a dus scorul la 2-0, în minutul 67, iar Sudakov a stabilit scorul final, în minutul 90, după ce polonezii reduseseră din diferență în minutul 72, prin Bengtsson.

Echipa lusitană se menține astfel cu punctaj maxim pe primul loc al clasamentului.

După remiza cu Rennes, Juventus a obținut o victorie importantă în deplasare, scor 2-1 cu AZ Alkmaar. Teun Koopmeiners a deschis scorul în minutul 19, iar Randal Kolo Muani a majorat avantajul italienilor în minutul 37. Meerdink a marcat pentru formația neerlandeză în minutul 88.

Pentru Juventus, a fost al treilea succes din patru partide, ajungând la 10 puncte și ocupând locul 5.

Bayer Leverkusen, care câștigase primele trei partide din competiție, a pierdut surprinzător pe teren propriu în fața lui Olympique Marseille, care nu avea niciun punct până la meciul din Germania. Formația franceză s-a impus cu 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind marcat de Amine Gouiri.

Partidă cu cinci goluri la Glasgow

De asemenea, Celtic Glasgow a bifat primul succes al actualei ediții, învingând formația turcă Beşiktaş cu scorul de 3-2. Partida de la Glasgow a fost decisă în ultimele minute, toate golurile fiind marcate după pauză.

Beşiktaş a deschis scorul în repriza secundă, prin Olaitan, în minutul 54. Osmand a egalat pentru gazde în minutul 62, iar Duran a adus-o pe Celtic în avantaj în minutul 79. Oaspeții au restabilit egalitatea prin Kökçü, în minutul 85, însă Duran a marcat din nou două minute mai târziu și a stabilit scorul final, 3-2. Pentru Beşiktaş, a reprezentat primul eșec, după două victorii și o remiză.

Într-un alt meci, Dinamo Zagreb a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Sunderland. Stojkovic a marcat în minutul 23, iar Beljo a stabilit scorul final în minutul 39.

Cu Ionuț Radu titular în poartă, Celta Vigo a pierdut cu Union Saint-Gilloise, pe teren propriu, scor 1-2. Formația spaniolă rămâne astfel cu doar trei puncte, după patru meciuri.

În celelalte partide disputate, OFI Creta a învins-o la București pe Hapoel Beer-Sheva cu 2-0, pe stadionul Rapid din Giulești, Celje a câștigat pe terenul lui Sturm Graz, scor 3-2, Ararat-Armenia s-a impus cu 2-1 în disputa cu Torreense.

Clasamentul în Europa League după patru etape:

1. Benfica – 12 puncte, golaveraj +10
2. Bournemouth – 12 p, +9
3. Ferencvaros – 12 p, +8
4. Royale Union SG – 10 p, +8
5. Juventus – 10 p, +7
6. Olympiacos – 10 p, +3
7. Leverkusen – 9 p, +7
8. Beşiktaş – 7 p, +3
9. Dinamo Zagreb – 7 p, +1
10. Levski Sofia – 7 p, +1
11. Sunderland – 7 p, 0
12. Nijmegen – 7 p, -1
13. Lyon – 7 p, -1
14. AZ Alkmaar – 6 p, +3
15. Anderlecht – 6 p, +3
16. OFI Crete – 6 p, +1
17. Rennes – 6 p, +1
18. Omonia – 6 p, -1
19. Torreense – 6 p, -2
20. Real Sociedad – 5 p, +5
21. Crystal Palace – 5 p, +3
22. Sparta Praga – 4 p, 0
23. Hoffenheim – 4 p, 0
24. Sturm Graz – 4 p, -3
25. Celje – 4 p, -4
26. Salzburg – 4 p, -5
27. Celta Vigo – 3 p, -2
28. AC Milan – 3 p, -3
29. Jagiellonia – 3 p, -3
30. Viktoria Plzen – 3 p, -4
31. Marseille – 3 p, -4
32. Celtic – 3 p, -5
33. Hapoel Beer Sheva – 1 p, -7
34. Lillestrøm – 1 p, -8
35. Lech Poznań – 1 p, -10
36. Ararat-Armenia – 0 p, -10

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