Benfica, în fruntea academiilor din fotbal. Farul, singura reprezentantă a României din ierarhie

Benfica ocupă primul loc, cu un indice de formare de 101,3 și 93 de jucători formați în academie. CIES Football Observatory este un grup de cercetare al Centrului Internațional pentru Studii Sportive (CIES), fondat în 1995 de FIFA, Universitatea din Neuchâtel, orașul și cantonul Neuchâtel, specializat în analiza statistică a fotbalului, inclusiv a academiilor, performanțelor jucătorilor și transferurilor.

Clasamentul CIES ia în calcul numărul de jucători formați de fiecare club care evoluează în campionatele analizate, nivelul competițional al echipelor pentru care aceștia au jucat în ultimul an, minutele disputate și vârsta fotbaliștilor, jucătorii mai tineri fiind avantajați de metodologie.

După Benfica, primele trei locuri sunt completate de formațiile argentiniene River Plate și Boca Juniors, cu 94, respectiv 93 de jucători formați. Pe locul al patrulea se află Vélez Sarsfield, urmată de Ajax Amsterdam și FC Barcelona.

În primele zece poziții mai figurează Sporting CP, formația uruguayană Defensor SC, Real Madrid și Steaua Roșie Belgrad, din Serbia.

Farul, cu 35 de fotbaliști formați în ierarhie

Farul Constanța are un indice de formare de 32,9 în raportul CIES. Din totalul de 35 de fotbaliști formați de club și luați în calcul de studiu, 12 evoluează în continuare la Farul.

Fotbaliștii formați de club au avut, în medie, 1.737 de minute disputate în meciuri oficiale în perioada analizată, iar vârsta medie a acestora a fost de 25 de ani.

Potrivit metodologiei CIES, un club este considerat formator dacă un fotbalist a petrecut acolo cel puțin trei sezoane între anii în care a împlinit 15 și 21 de ani. Prin urmare, clasificarea nu măsoară doar infrastructura sau rezultatele echipelor de juniori, ci și parcursul ulterior al jucătorilor formați.

Farul, prima academie din România în clasamentul FRF

Rezultatele studiului internațional vin în contextul în care Farul Constanța a ocupat primul loc în clasificarea academiilor de fotbal din România realizată de Federația Română de Fotbal în 2026.

Farul a obținut 92,46 de puncte, fiind urmată de Academia de Fotbal Viitorul Cluj, cu 88,56 de puncte, și Dinamo, cu 88,03 puncte. Clasificarea FRF din acest an a inclus 130 de cluburi participante la competițiile de juniori.

Potrivit federației, Farul și-a păstrat prima poziție pentru al optulea an consecutiv, de la introducerea clasamentului în 2019.

Evaluarea FRF are o metodologie diferită de cea a CIES: analizează șapte domenii, între care strategia și filosofia clubului, echipele și jucătorii, personalul tehnic și de suport, infrastructura, antrenamentele, meciurile și rezultatele.

Real Madrid, clubul care a format cei mai mulți jucători din cele cinci mari ligi europene

Real Madrid ocupă primul loc în clasamentul cluburilor care au format cei mai mulți fotbaliști ce evoluează în prezent în Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A și Ligue 1, cu 40 de jucători, potrivit raportului CIES.

Barcelona se află pe locul al doilea, cu 34 de fotbaliști formați, iar Manchester City completează podiumul, cu 29. Urmează clubul francez FC Rennes, cu 28, în timp ce Ajax Amsterdam și Paris Saint-Germain au câte 27 de jucători formați care evoluează în cele cinci mari campionate.

Clasamentul evidențiază și contribuția unor cluburi recunoscute pentru activitatea academiilor lor.

Athletic Club din Bilbao are 25 de jucători formați care evoluează în cele cinci mari ligi europene, dintre care 15 se află în continuare în propriul lot. Real Sociedad are 22 de fotbaliști formați care joacă în aceste campionate, iar 14 dintre ei fac parte din actuala echipă a clubului.