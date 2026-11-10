„Pentru prima dată, nu am control asupra lucrurilor”. Jannik Sinner speră să revină la Australian Open

„Obiectivul este să revin în Australia. Poate voi juca și câteva turnee înainte, dar trebuie să merg pas cu pas către acest obiectiv, pentru că, dacă ne grăbim, lucrurile s-ar putea agrava”, a declarat Jannik Sinner marți, într-un interviu acordat publicației italiene La Gazzetta dello Sport, cu ocazia prezenței la un eveniment organizat la Milano.

Italianul a explicat că perioada petrecută în afara competițiilor este una dificilă, mai ales pentru că nu poate controla ritmul recuperării.

„Pentru prima dată în cariera mea, nu am control asupra lucrurilor. Este un moment dificil, pentru că trec de la simulator la sala de forță și apoi din nou la simulator. Călătoresc puțin, îmi vizitez prietenii și părinții. Trăiesc ceva ce nu am mai experimentat până acum. Aceasta este poate cea mai dificilă parte a acestei perioade, dar trebuie să am răbdare și să am încredere”, a mărturisit fostul lider mondial.

Devansat de Zverev în fruntea ierarhiei mondiale

Sinner nu a mai disputat niciun meci oficial de la 12 iulie, când l-a învins pe germanul Alexander Zverev în finala turneului de la Wimbledon, cucerind al cincilea titlu de Grand Slam al carierei. Problemele la genunchiul drept l-au determinat să rateze mai multe competiții importante, inclusiv US Open, iar pe 6 octombrie italianul a anunțat că sezonul 2026 s-a încheiat pentru el.

În vârstă de 25 de ani, Sinner a recunoscut că resimte lipsa competiției, însă sănătatea și perspectiva unei cariere cât mai lungi sunt prioritare.

„Nu sunt luni ușoare. Îmi lipsește competiția și să pot da totul pe teren. Dacă aș reveni cu o lună mai târziu, nu s-ar schimba nimic. Vreau să mai joc încă 10 sau 15 ani”, a declarat italianul.

Absența prelungită din circuit l-a costat și prima poziție în clasamentul ATP. Germanul Alexander Zverev a preluat fotoliul de lider mondial, după ce Sinner ocupase această poziție timp de 95 de săptămâni consecutive. Italianul se află acum pe locul al doilea.

Sinner a vorbit și despre Darren Cahill, fostul său antrenor, alături de care a încheiat colaborarea profesională după patru ani. Italianul a avut cuvinte de apreciere pentru tehnicianul australian, despre care a spus că l-a ajutat considerabil de-a lungul ultimilor ani.