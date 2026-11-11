Dinamo și UTA, amendate de FRF după incidentele de la meciul de pe Arena Națională din Superliga

În urma ședinței desfășurate miercuri, 11 noiembrie, clubul arădean a primit o amendă de 5.000 de lei, în timp ce Dinamo a fost sancționată cu 7.500 de lei și un avertisment.

Cele mai multe incidente au fost semnalate în tribunele Arenei Naționale, unde suporterii celor două formații au avut mai multe momente tensionate.

În peluza dinamovistă, fanii au folosit materiale pirotehnice, iar la pauza meciului mai mulți suporteri au scandat mesaje jignitoare la adresa crainicului stadionului.

Pentru incidentele înregistrate, Comisia de Disciplină a aplicat clubului Dinamo un avertisment și două penalități sportive, de 7.500 de lei, respectiv 5.000 de lei. În conformitate cu articolul 45.1 din Regulamentul Disciplinar, clubul va executa sancțiunea corespunzătoare abaterii celei mai grave, respectiv amenda de 7.500 de lei, nu suma cumulată a celor două penalități.

De cealaltă parte, formația arădeană a fost amendată cu 5.000 de lei pentru incidente privind comportamentul suporterilor.

Potrivit Comisiei de Disciplină, UTA a fost sancționată în baza prevederilor regulamentare referitoare la afișarea inscripțiilor jignitoare și scandarea unor expresii ofensatoare.

Antrenorul echipei Petrolul, suspendat două meciuri

Comisia de Disciplină a FRF a dictat și suspendarea antrenorului echipei Petrolul Ploiești, după ce a fost eliminat în meciul cu UTA Arad, din ultima etapă a turului. Meciul disputat pe terenul formației arădene s-a încheiat cu victoria ploieștenilor, scor 1-0.

Tehnicianul portughez Ricardo Andre De Pinho Sousa a fost suspendat pentru două partide și amendat cu 320 de lei.

De asemenea, Ion Gheorghe, jucătorul lui FC Voluntari, a primit o suspendare de două meciuri și o penalitate sportivă de 2.000 de lei, în urma eliminării din partida cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

FC Voluntari a pierdut meciul disputat pe terenul lui Sepsi, în etapa a 15-a, scor 1-2.