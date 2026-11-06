UTA – Petrolul 0-1. Mario Ioniță a decis meciul de la Arad și a pus capăt invincibilității gazdelor pe teren propriu

Partida de la Arad a început cu ocazii la ambele porți, însă niciuna dintre formații nu a reușit să deschidă scorul în prima repriză.

Gazdele au avut mai multe încercări prin Marius Coman, Alin Roman și Hakim Abdallah, în timp ce ploieștenii au amenințat poarta adversă prin Rodrigo Martins și Sergiu Hanca.

UTA a continuat să caute golul și după pauză, dar încercările jucătorilor pregătiți de Adrian Mihalcea nu au modificat tabela.

Momentul decisiv s-a produs în minutul 70, când Mario Ioniță a finalizat cu un șut de la piciorul drept o acțiune construită de Petrolul. Pasa decisivă i-a aparținut lui Tiberio Căpușă.

După primirea golului, arădenii au intensificat presiunea ofensivă și au efectuat mai multe schimbări pentru a încerca restabilirea egalității.

Marius Coman, Alin Roman și Dmytro Pospelov s-au numărat printre jucătorii care au încercat să înscrie în finalul partidei, însă defensiva oaspeților a rezistat până la ultimul fluier.

UTA, prima înfrângere acasă după mai bine de opt luni

Eșecul în fața Petrolului a întrerupt seria de invincibilitate a formației arădene pe teren propriu în campionat.

UTA nu mai pierduse acasă în Superligă din 1 martie 2026, când fusese învinsă de FCSB, scor 2-4.

De atunci, echipa din Arad acumulase șapte victorii și patru rezultate de egalitate în partidele disputate pe propriul stadion.

Pentru Petrolul, succesul are și o semnificație aparte în confruntările directe. Ploieștenii nu mai câștigaseră un meci de campionat împotriva UTA din 17 martie 2023, când se impuseseră cu 1-0.

Petrolul urcă pe locul patru, UTA rămâne pe zece

În urma victoriei, Petrolul Ploiești a acumulat 27 de puncte după 15 meciuri și a urcat pe poziția a patra în clasamentul Superligii.

Formația antrenată de Ricardo Sousa a ajuns la opt victorii, trei remize și patru înfrângeri în actualul sezon.

De cealaltă parte, UTA Arad rămâne cu 18 puncte, după cinci victorii, trei egaluri și șapte înfrângeri, ocupând locul zece.

În etapa precedentă, arădenii pierduseră în deplasare cu Dinamo, scor 0-2, în timp ce Petrolul remizase pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 1-1.

Partida de la Arad a fost arbitrată de George Găman, ajutat de asistenții Adrian Ghinguleac și Cosmin Vatamanu.