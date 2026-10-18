Victorie așteptată 20 de ani la Arad! UTA bate CFR Cluj cu 1-0

Formația pregătită de Adrian Mihalcea a obținut astfel prima victorie pe teren propriu în campionat împotriva clujenilor după o așteptare de 20 de ani.

Precedentul succes al arădenilor acasă în fața CFR-ului data din 23 septembrie 2006 și se încheiase cu același scor, 1-0.

Omar El Sawy a decis meciul în minutul 55

UTA a avut inițiativa în prima repriză, însă nu a reușit să transforme în gol superioritatea din teren.

Arădenii au început în ofensivă și au ținut CFR-ul în propria jumătate în primele minute. După o jumătate de oră, formația clujeană expediase un singur șut spre poarta apărată de Marcio Rosa.

Alin Roman a fost aproape să deschidă scorul în minutul 43, când a executat o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri. Portarul Vâlceanu a fost însă bine poziționat și a respins. Prima repriză s-a încheiat fără goluri.

CFR a avut o oportunitate uriașă imediat după pauză. În minutul 48, Cordea l-a găsit pe Biliboc în careu, iar acesta a reluat din prima în bara transversală.

UTA a răspuns șapte minute mai târziu și a marcat golul care avea să decidă partida.

Omar El Sawy a combinat cu Marius Coman la marginea careului și a ajuns singur în fața lui Vâlceanu. Portarul CFR-ului a fost aproape să îl blocheze, însă El Sawy a reușit să trimită mingea în plasă pentru 1-0.

UTA putea să își mărească avantajul

Gazdele au avut șanse să închidă partida înainte de final.

În minutul 68, Papeau a primit mingea într-o poziție promițătoare în careul CFR-ului, dar s-a precipitat și a trimis peste poartă.

Marius Coman a creat o altă fază periculoasă în minutul 85. Atacantul a trecut de fundașul ieșit în întâmpinarea sa, însă finalizarea nu i-a pus probleme portarului Vâlceanu.

Golul lui El Sawy a rămas astfel singurul al partidei, iar UTA a obținut toate cele trei puncte.

Prima victorie acasă cu CFR după 20 de ani

Succesul are o semnificație aparte pentru arădeni. UTA nu mai reușise să învingă CFR Cluj pe teren propriu în principala competiție internă din 23 septembrie 2006, când câștigase tot cu 1-0.

De atunci, bilanțul confruntărilor de la Arad devenise favorabil clujenilor. Înaintea partidei de duminică, CFR câștigase cinci dintre cele șase deplasări pe terenul UTA-ei din acest deceniu, iar cealaltă confruntare, disputată în octombrie 2022, se terminase 1-1.

În total, înaintea meciului de duminică, cele două echipe se întâlniseră de 34 de ori în principala competiție internă: UTA avea 11 victorii, CFR 15, iar opt partide se încheiaseră la egalitate.

„Francisc Neuman” rămâne o fortăreață

Victoria cu CFR prelungește și seria foarte bună a UTA-ei pe teren propriu.

Arădenii nu au mai pierdut acasă în Superligă din 1 martie 2026, când au fost învinși de FCSB cu 4-2. După acel meci, UTA înregistrase șase victorii și patru remize pe propria arenă înaintea confruntării cu CFR.

La partida de duminică au asistat oficial 6.078 de spectatori, dintre care 69 de suporteri ai CFR-ului.

În urma rezultatului de 1-0, UTA ajunge la 15 puncte după 12 etape, în timp ce CFR Cluj rămâne cu 16 puncte.