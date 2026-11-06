Scandal privind organizarea Cupei Mondiale din 2030. Un oficial spaniol cere retragerea țării din găzduirea turneului dacă finala se va disputa în Maroc

Cupa Mondială din 2030 este programată să fie găzduită în comun de Maroc, Spania și Portugalia, primele trei meciuri urmând să aibă loc în America de Sud, ca un omagiu adus Uruguayului, care a găzduit competiția inaugurală în 1930.

Potrivit The Independent, FIFA nu a confirmat care dintre cele trei co-gazde principale va avea acces la finală. Federația a transmis doar că o decizie oficială va fi luată la momentul potrivit.

În ciuda acestui fapt, Alberto Nunez Feijoo, liderul Partidului Popular aflat în opoziție, susține că Spania ar trebui să se retragă din organizarea evenimentului dacă nu este selectată să găzduiască meciul final.

„Dacă Marocul ajunge să găzduiască finala, Spania ar trebui să părăsească organizarea turneului”, a declarat el pentru El Chiringuito TV.

Într-o postare pe X cu referire la interviul acordat postului de televiziune, el a adăugat că „restaurarea mândriei țării noastre înseamnă și să nu lăsăm pe nimeni să ne calce în picioare”.

„Finala Cupei Mondiale aparține Spaniei. Cea mai bună națiune de fotbal din lume nu este umilită. Îmi voi apăra interesele țării”, a adăugat el.

Deși stadionul Bernabeu sau Camp Nou reprezintă opțiuni pentru disputarea finalei, Marocul continuă să militeze pentru ca Grande Stade Hassan II din Casablanca să găzduiască meciul.

Acest stadion are o capacitate de 115.000 de locuri, potrivit sursei citate.