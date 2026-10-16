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Liderul opoziției din Spania cere trimiterea forțelor navale în Ceuta, pe fondul tensiunilor cu Maroc

Liderul Partidului Popular (PP) din Spania, Alberto Núñez Feijóo, a cerut vineri trimiterea forțelor navale în Ceuta, după apariția unor informații neconfirmate potrivit cărora o navă de patrulare marocană ar fi pătruns joi în apele teritoriale spaniole din apropierea Ceutei.
Liderul opoziției din Spania cere trimiterea forțelor navale în Ceuta, pe fondul tensiunilor cu Maroc
Iulian Moşneagu
16 oct. 2026, 15:25, Știri externe
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„Incursiunile repetate ale Marocului în apele teritoriale spaniole nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un tipar de agresiune care necesită un răspuns ferm: trimiterea forțelor navale în zonă, convocarea ambasadorului Marocului, rechemarea ambasadorului nostru de la Rabat pentru consultări și solicitarea unor explicații la cel mai înalt nivel din partea autorităților marocane”, a scris Feijóo vineri, pe platforma X, potrivit Politico.

„Spania nu este de vânzare. Spania se apără”, a adăugat liderul opoziției.

Feijóo încearcă să îl înlocuiască pe premierul socialist Pedro Sánchez, care a anunțat organizarea unor alegeri anticipate pe 29 noiembrie.

Apelul lui Feijóo la un „răspuns ferm” reprezintă cel mai recent episod dintr-un val de critici la adresa guvernului Sánchez, după ce peste 70.000 de migranți au ajuns la sfârșitul lunii iulie în exclava spaniolă Ceuta, situată la granița cu Marocul.

În ultimele luni, miniștrii responsabili de migrație din statele Uniunii Europene au cerut în repetate rânduri adoptarea unor politici europene mai stricte în domeniul migrației.

Tensiunile s-au accentuat după apariția unor informații potrivit cărora o navă de patrulare marocană ar fi rămas joi, timp de mai multe ore, în apele teritoriale spaniole din apropierea Ceutei. Garda Civilă spaniolă a negat însă aceste informații.

Conservatorii spanioli au anunțat că vor introduce măsuri pentru limitarea imigrației dacă dreapta va ajunge la guvernare în urma alegerilor anticipate.

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