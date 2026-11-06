România urcă pe podium la Mondialele de haltere. Luis Lauret câștigă argintul și își depășește recordul de la Europene

Legitimat la Clubul Sportiv Olimpia București, Luis Lauret a reușit să ridice 194 de kilograme la stilul smuls, performanță care i-a adus medalia de argint mondial, potrivit informațiilor publicate de Agenția Națională pentru Sport (ANS) pe pagina de Facebook.

La stilul aruncat, reprezentantul României a înregistrat 222 de kilograme, rezultat cu care s-a clasat pe poziția a șaptea.

Cu un total de 416 kilograme, Lauret a ocupat locul patru în clasamentul general al categoriei 110 kilograme, ratând podiumul mondial pentru doar un kilogram.

Astfel, sportivul român a încheiat participarea la competiția din China cu o medalie de argint și două clasări în primele șapte poziții.

Progres față de Campionatele Europene de la Batumi

Rezultatul de la Ningbo reprezintă o îmbunătățire a performanței obținute anterior de Luis Lauret la Campionatele Europene desfășurate la Batumi, unde sportivul acumulase 414 kilograme la total.

La Campionatele Mondiale din China, acesta și-a depășit performanța precedentă cu două kilograme, confirmând progresul înregistrat la categoria 110 kilograme.

Performanța are o importanță suplimentară în perspectiva următorului ciclu olimpic, întrucât întrecerea de la Ningbo reprezintă prima competiție de calificare pentru Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, programate în 2028.

Rezultatul obținut nu echivalează cu o calificare olimpică, însă marchează un început important pentru sportivul român în competițiile care contează în drumul spre Los Angeles.

Urmează pregătirile pentru Jocurile Olimpice

Agenția Națională pentru Sport a salutat performanța halterofilului român, subliniind atât medalia de argint obținută la smuls, cât și clasarea foarte aproape de podium la total.

Reprezentanții ANS i-au urat sportivului succes în continuarea pregătirii și a competițiilor din perspectiva Jocurilor Olimpice din 2028.

Luis Lauret încheie astfel participarea la Mondialele de la Ningbo cu argintul la smuls, locul șapte la aruncat și poziția a patra la total, după una dintre cele mai importante performanțe ale sale la nivel internațional.