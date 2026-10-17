Prima pagină » Sport » România urcă de 13 ori pe podium la Europenele de haltere. Șapte sportivi au adus medalii

România urcă de 13 ori pe podium la Europenele de haltere. Șapte sportivi au adus medalii

Sportivii români continuă seria rezultatelor excelente la Campionatele Europene de haltere pentru juniori și tineret U23 de la Durrës, în Albania. România a ajuns la 13 medalii în competiție, după ce tricolorii au adăugat alte șase distincții în palmares: una de aur, trei de argint și două de bronz.
România urcă de 13 ori pe podium la Europenele de haltere. Șapte sportivi au adus medalii
Galerie Foto 3
Sursa foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Oana Antipa
17 oct. 2026, 08:26, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Daniel Dorobete, legitimat la CS Rapid București, a devenit campion european la smuls, în categoria 65 kg juniori, transmite Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Vezi galeria foto
3 poze

Halterofilul român a cucerit aurul după ce a ridicat 128 de kilograme și a încercat apoi să stabilească un nou record european. Dorobete a atacat 138 de kilograme, însă nu a reușit tentativa.

O altă performanță importantă a venit din partea Danei Berchi, de la CSM Bistrița. Sportiva din România a urcat de trei ori pe treapta a doua a podiumului la categoria 57 kg U23.

Berchi a obținut argintul la smuls, cu 85 kg, la aruncat, cu 108 kg, precum și la total, unde a încheiat concursul cu 193 kg. Ea pleacă astfel de la Europene cu statutul de triplă vicecampioană continentală.

Anca Grosu a cucerit două medalii de bronz

România și-a completat seria din această etapă a competiției prin Anca Grosu, reprezentanta CSA Steaua București.

Sportiva a câștigat bronzul la aruncat, cu 117 kg, și la total, cu 208 kg, în categoria 61 kg U23. La smuls, Grosu a fost foarte aproape de podium, încheind proba pe poziția a patra.

Cele șase medalii se adaugă celor șapte obținute de delegația României în primele zile ale Campionatelor Europene.

Campioană europeană la numai 15 ani

Printre performanțele anterioare se remarcă cea a Maiei Andrei, de la CS Botoșani, care a devenit campioană europeană la numai 15 ani. Ea a câștigat aurul la aruncat, în categoria 49 kg juniori.

Alexia Sipoș, legitimată la CSM Onești și CNOPT, a cucerit trei medalii de argint la categoria 53 kg juniori, la smuls, aruncat și total.

Ioana Mădălina Miron, de la CSA Steaua și CNOPT, a obținut două medalii de bronz, la aruncat și total, în categoria 49 kg U23. Narcis Papolti, reprezentant al CSM Bistrița și CNOPT, a urcat și el pe podium, cu bronz la aruncat în categoria 60 kg juniori, și a mai bifat două clasări pe poziția a patra.

În total, șapte sportivi români au câștigat până acum medalii la Durrës. Bilanțul Team Romania a ajuns la 13 medalii: două de aur, șase de argint și cinci de bronz.

Campionatele Europene de Juniori și Tineret U23 din Albania continuă până pe 19 octombrie, astfel că delegația României își poate îmbunătăți în următoarele zile bilanțul.

Recomandarea video

Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
G4Media
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
GSP.ro
Scandalul morților de la Spitalul Pantelimon încă nu s-a încheiat. Femeia care a alertat procurorii e în război cu conducerea spitalului. Acuzații de răzbunare și dosare penale
Gandul
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Fostul șef DGIPI condamnat pentru favorizarea lui Puiu Popoviciu obține daune de 250.000 de lei, după achitare, din partea statului român
Libertatea
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. Cele două ameninţări care îi îngrijorează pe experţi
CSID
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor