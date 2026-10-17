România urcă de 13 ori pe podium la Europenele de haltere. Șapte sportivi au adus medalii

Daniel Dorobete, legitimat la CS Rapid București, a devenit campion european la smuls, în categoria 65 kg juniori, transmite Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Halterofilul român a cucerit aurul după ce a ridicat 128 de kilograme și a încercat apoi să stabilească un nou record european. Dorobete a atacat 138 de kilograme, însă nu a reușit tentativa.

O altă performanță importantă a venit din partea Danei Berchi, de la CSM Bistrița. Sportiva din România a urcat de trei ori pe treapta a doua a podiumului la categoria 57 kg U23.

Berchi a obținut argintul la smuls, cu 85 kg, la aruncat, cu 108 kg, precum și la total, unde a încheiat concursul cu 193 kg. Ea pleacă astfel de la Europene cu statutul de triplă vicecampioană continentală.

Anca Grosu a cucerit două medalii de bronz

România și-a completat seria din această etapă a competiției prin Anca Grosu, reprezentanta CSA Steaua București.

Sportiva a câștigat bronzul la aruncat, cu 117 kg, și la total, cu 208 kg, în categoria 61 kg U23. La smuls, Grosu a fost foarte aproape de podium, încheind proba pe poziția a patra.

Cele șase medalii se adaugă celor șapte obținute de delegația României în primele zile ale Campionatelor Europene.

Campioană europeană la numai 15 ani

Printre performanțele anterioare se remarcă cea a Maiei Andrei, de la CS Botoșani, care a devenit campioană europeană la numai 15 ani. Ea a câștigat aurul la aruncat, în categoria 49 kg juniori.

Alexia Sipoș, legitimată la CSM Onești și CNOPT, a cucerit trei medalii de argint la categoria 53 kg juniori, la smuls, aruncat și total.

Ioana Mădălina Miron, de la CSA Steaua și CNOPT, a obținut două medalii de bronz, la aruncat și total, în categoria 49 kg U23. Narcis Papolti, reprezentant al CSM Bistrița și CNOPT, a urcat și el pe podium, cu bronz la aruncat în categoria 60 kg juniori, și a mai bifat două clasări pe poziția a patra.

În total, șapte sportivi români au câștigat până acum medalii la Durrës. Bilanțul Team Romania a ajuns la 13 medalii: două de aur, șase de argint și cinci de bronz.

Campionatele Europene de Juniori și Tineret U23 din Albania continuă până pe 19 octombrie, astfel că delegația României își poate îmbunătăți în următoarele zile bilanțul.