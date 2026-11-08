România strălucește la Olimpiada de Astronomie pentru Juniori: Cinci medalii obținute la ediția din 2026

Rezultatele au fost anunțate duminică, 8 noiembrie, de Asociația Ucenicul Astronom, după ceremonia de premiere organizată la Universitatea Ubon Ratchathani.

Competiția internațională a reunit 157 de participanți din 25 de țări, dintre care 104 elevi cu vârste sub 16 ani, potrivit informațiilor publicate de asociație.

Două medalii de aur pentru România

Cele două medalii de aur ale delegației României au fost obținute de Ioan Claudiu Pitic și Șerban Mihai Brîndescu.

La categoria medaliilor de argint au fost recompensați Carla Teodora Dobre și Filip Sebastian Nacu.

Cea de-a cincea medalie a României, una de bronz, a fost câștigată de Tudor Constantinescu.

Competiție internațională cu participanți din 25 de țări

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori s-a desfășurat în perioada 1-8 noiembrie 2026, în Thailanda, iar ceremonia de închidere a avut loc duminică, la Universitatea Ubon Ratchathani.

Potrivit organizatorilor citați de Asociația Ucenicul Astronom, ediția din acest an a reunit 157 de participanți din 25 de țări, dintre care 104 au fost elevi cu vârste sub 16 ani.

Evenimentul este dedicat tinerilor pasionați de astronomie și astrofizică, oferindu-le posibilitatea de a-și demonstra cunoștințele într-un cadru competițional internațional.

Rezultatele obținute de delegația României confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor medaliați și reprezintă o nouă performanță pentru învățământul românesc în domeniul științelor.