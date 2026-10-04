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România a obținut trei medalii de aur și două de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026

Elevii români au obținut trei medalii de aur și două de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026, desfășurată la Hanoi, în Vietnam. Cei cinci membri ai echipei României au concurat alături de 315 participanți din 64 de țări, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației și Cercetării.
România a obținut trei medalii de aur și două de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026
Sursa foto: facebook.com / MInisterul Educației
Romulus Preda
04 oct. 2026, 16:33, Social
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Trei elevi români au obținut medalii de aur la cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică:

  • Alexandru-Ioan Jicu, de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău;
  • Teodor Bichir, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București;
  • Robert-Cristian Amariei, de la Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din Gheorgheni, județul Harghita.

Alți doi reprezentanți ai României au câștigat medalii de argint:

  • Vlad Toncu, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București;
  • Vlad-Tudor Bolohan, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Cinci probe la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică

Competiția, care s-a desfășurat la Hanoi, în Vietnam, a reunit 315 concurenți din 64 de țări.

Participanții au susținut cinci probe: teoretică, practică, bazată pe observații cu telescopul, de planetariu, de analiză a datelor și o probă pe echipe.

Echipa României a fost coordonată de profesorul doctor Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, profesorul doctor Adrian Bodnarescu, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, și Naghi Elisabeta Ana, membră a comitetului internațional al olimpiadei.

Cum s-a pregătit lotul României

Selecția și pregătirea elevilor s-au desfășurat la Suceava, prin colaborarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Societății Științifice CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Coordonarea științifică a fost asigurată de profesorul Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de profesorul Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că sprijină participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor de deplasare și ședere, precum și prin organizarea etapelor de selecție și pregătire.

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