UPDATE: România își încheie calendarul de promovare turistică externă pentru 2026 la Barcelona

România participă, în perioada 17-19 noiembrie, la târgul internațional IBTM World Barcelona, ultimul eveniment extern inclus în calendarul de promovare turistică pentru 2026, cu un stand național care reunește 24 de coexpozanți, a anunțat miercuri Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.



Participarea vizează promovarea României ca destinație pentru turismul de afaceri, în special pentru organizarea de conferințe, congrese și alte evenimente internaționale, precum și dezvoltarea unor noi parteneriate comerciale.

Oferta prezentată la Barcelona include destinații pentru vacanțe de tip city break, spații pentru organizarea evenimentelor, atracții turistice de iarnă și experiențe vitivinicole. În acest context, proiectul „Romanian Wine Escapes” promovează oferta a 20 de crame din România.

Totodată, Târgul de Crăciun din Craiova este prezentat vizitatorilor sub conceptul „Visit Craiova – A City Like a Festival”, promovarea fiind însoțită de spectacole de dansuri populare susținute de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj.

Prezența României la IBTM World este completată de evenimentul „România: o destinație, o mie de experiențe”, organizat de Consulatul General al României la Barcelona, în colaborare cu Ministerul Economiei. La reuniune sunt așteptați reprezentanți ai touroperatorilor, agențiilor de turism, grupului hotelier Meliá și companiei aeriene Vueling, precum și antreprenori români și catalani.

IBTM World Barcelona este un eveniment internațional dedicat industriei întâlnirilor, conferințelor și evenimentelor, cunoscută sub denumirea de sector MICE.

Potrivit ministerului, la ediția precedentă, cei 20 de coexpozanți din România au înregistrat 573 de întâlniri de afaceri confirmate.

Știrea inițială:

Strategia de promovare vizează consolidarea imaginii României ca destinație turistică pe piețele internaționale, identificarea unor noi oportunități de colaborare și atragerea turiștilor străini, transmite, miercuri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

România revine pe piețe importante din Asia și Orientul Mijlociu

În Statele Unite, după participarea din 2026 la WTE Miami, România va fi prezentă în 2027 și la New York Travel & Adventure Show.

În Asia, țara noastră își continuă participarea la ITB China Shanghai și KITF Almaty, în Kazahstan, și revine pe piața indiană, la OTM Mumbai.

O revenire importantă este programată și în Orientul Mijlociu. După o pauză de șase ani, România va participa la Arabian Travel Market Dubai, unul dintre evenimentele importante pentru industria turismului din regiune.

Participări la marile târguri europene de turism

În Europa, calendarul începe în luna ianuarie, cu evenimentele de la Viena, Madrid și Paris.

Printre târgurile internaționale importante la care România va avea stand se numără ITB Berlin, WTM London, IMEX Frankfurt și IBTM World Barcelona.

Lista include și evenimente organizate la Chișinău, Milano, Varșovia și Rimini, precum și participări la Budapesta, Belgrad, Lillestrøm, în apropiere de Oslo, și Istanbul.

Pe plan intern, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va promova oferta turistică a României la Târgul de Turism al României și la Wonder Destinations, organizat la Cluj-Napoca.

Înscrierile pentru operatorii din turism sunt deschise

Companiile și organizațiile interesate să participe se pot înscrie prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail [email protected].

Selecția participanților se va face în urma verificării eligibilității și a evaluării pe bază de punctaj, conform criteriilor legale.

Operatorii economici selectați vor beneficia de acoperirea integrală a taxei de participare și a costurilor pentru închirierea și amenajarea standului, pentru o suprafață de 3 metri pătrați pentru fiecare expozant.

De asemenea, vor putea primi decontarea a 50% din cheltuielile de transport extern, în limita a 500 de euro, precum și a 50% din costul primei nopți de cazare, în limitele prevăzute de lege.

Calendarul participărilor poate fi modificat în funcție de înscrieri, evoluția contextului internațional sau eventuale situații neprevăzute.

Lista completă a celor 24 de târguri internaționale și a celor două evenimente din România este disponibilă pe site-ul MEDAT.