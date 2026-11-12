Orașul European al Crăciunului 2027 este în România. „Colindul, simbolul său distinctiv”

Juriul internațional al competiției European Capital of Christmas, care premiază anual orașele europene pentru modul în care promovează tradițiile și valorile Crăciunului, a desemnat Baia Mare drept Oraș European al Crăciunului 2027. Distincția vizează sărbătorile de iarnă de anul viitor, când municipiul va organiza un program special de evenimente dedicate Crăciunului.

Orașul Castanelor, cum i se mai spune municipiului Baia Mare datorită castanilor comestibili care cresc în zonă, a impresionat printr-un proiect care pune în valoare colindele și tradițiile maramureșene, alături de evenimente culturale, activități pentru copii și amenajări festive.

Distincția a fost anunțată marți, odată cu celelalte două premii ale competiției: titlul de Capitală Europeană a Crăciunului 2027 a revenit orașului Basel, din Elveția, iar cel de Sat European al Crăciunului 2027, orașului Omiš, din Croația.

Colindele Maramureșului, în centrul proiectului câștigător „În nordul României, la poarta Maramureșului, Baia Mare transformă colindul în simbolul său distinctiv”, au subliniat organizatorii competiției. Baia Mare va găzdui, între 26 noiembrie 2027 și 10 ianuarie 2028, un amplu program dedicat sărbătorilor de iarnă, cu spectacole, târguri, activități pentru copii și manifestări culturale inspirate din tradițiile Maramureșului. Colindele vor ocupa un loc central în programul festiv. Grupurile din satele Maramureșului vor aduce în municipiu cântecele, portul popular și obiceiurile de Crăciun păstrate din generație în generație. Organizatorii au fost impresionați și de diversitatea culturală a municipiului, în care comunitățile română, maghiară, germană, evreiască și romă conviețuiesc de secole. În ultimii ani, acestora li s-au alăturat și familii ucrainene refugiate din calea războiului. „O operă a inimii” – așa este descris Crăciunul în proiectul cu care Primăria Baia Mare a câștigat distincția europeană. Autoritățile locale își propun să transforme sărbătorile de iarnă într-un eveniment la care să participe întreaga comunitate, de la artiști și colindători până la copii și familii. Două patinoare, un trenuleț turistic și un traseu al luminilor Piața Libertății, situată în centrul vechi, va fi principalul loc de întâlnire al vizitatorilor. Parcul Mara va găzdui tradiționalul târg caritabil organizat de Direcția de Asistență Socială, iar un trenuleț turistic decorat festiv va face legătura între cele două zone. Două patinoare și un traseu al luminilor care va lega centrul istoric de Parcul Mara vor completa atmosfera de sărbătoare. Muzeul Satului va deveni o adevărată scenă a obiceiurilor de iarnă, iar Piața Revoluției și Piața Universității vor fi împodobite cu instalații create de artiști băimăreni. Copiii vor avea și două mascote care îi vor însoți pe parcursul evenimentelor: un urs albastru și unul roșu, în culorile orașului. Baia Mare are deja experiență în organizarea unor evenimente de amploare dedicate Crăciunului. În 2014 și 2015, municipiul a avut cei mai înalți brazi de Crăciun din România, cu înălțimi de 32 și, respectiv, 40 de metri. Baia Mare, promovată la nivel internațional

Proiectul băimărean a obținut punctajul maxim și votul unanim al juriului pentru categoria la care a participat.

„Dincolo de titlul în sine, această distincție ne oferă dreptul de a utiliza oficial titulatura și identitatea vizuală European City of Christmas 2027, dar și o importantă oportunitate de promovare internațională”, a declarat edilul Ioan Doru Dăncuș.

Recunoașterea europeană poate contribui la atragerea turiștilor, la susținerea afacerilor locale și la promovarea tradițiilor Maramureșului în străinătate, a explicat primarul orașului.

Baia Mare face parte, de la sfârșitul anului 2025, din Eurocities, o rețea care reunește peste 200 de orașe europene, înlesnind colaborarea dintre administrațiile locale în domenii precum cultura, economia și dezvoltarea urbană.

Autoritățile băimărene iau în calcul și organizarea unei conferințe dedicate tradițiilor europene de Crăciun, la Castelul Pocol, o clădire istorică ridicată la începutul secolului XX de un fost proprietar de mine de aur, aflată în restaurare din 2025. La eveniment vor participa și reprezentanți ai orașelor membre Eurocities.

Premiile vor fi decernate la Barcelona

Ceremonia de premiere va avea loc pe 3 decembrie 2026, la Mănăstirea Pedralbes din Barcelona, oraș care deține în prezent titlul de Capitală Europeană a Crăciunului.

Competiția organizată de Christmas Cities Network cuprinde trei categorii, în funcție de populația localităților: Capitala Europeană a Crăciunului, pentru orașele cu peste 150.000 de locuitori, Orașul European al Crăciunului, pentru cele cu 10.000 până la 150.000 de locuitori, și Satul European al Crăciunului, pentru localitățile cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Juriul internațional a fost prezidat de Danuta Hübner, fost comisar european pentru politică regională, și a reunit experți de prestigiu din domeniul culturii, administrației publice și politicilor europene.

Granița, loc de întâlnire de Crăciun

Organizatorii au acordat și o mențiune specială localităților Fuentes de Oñoro, din Spania, și Vilar Formoso, din Portugalia, pentru sărbătoarea de Crăciun pe care o organizează împreună, chiar la granița dintre cele două țări.

Un brad de aproximativ 15 metri este amplasat pe linia de frontieră, iar vizitatorii pot trece simbolic dintr-o țară în alta. Târgul de Crăciun se întinde de-a lungul străzii care unește cele două localități, iar parada celor Trei Magi străbate atât străzile spaniole, cât și pe cele portugheze.