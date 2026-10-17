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VIDEO | Brian Cristian, deputat USR, despre ChatGPT în Parlament: Mulți parlamentari folosesc deja aproape integral AI

Brian Cristian, deputat USR de Maramureș și vicepreședinte al Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților, intră în Ping-Pong-ul Mediafax și răspunde unor întrebări despre politică, sport și orașul pe care își propune să îl reprezinte și la nivel local. Absolvent al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, parlamentarul vorbește despre parcursul său politic, despre implicarea tinerilor și despre modul în care vede schimbarea în administrație.
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Iñaki Bratosin
17 oct. 2026, 10:09, Politic
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De la utilizarea inteligenței artificiale în redactarea proiectelor legislative și până la regulile pe care le-ar impune în administrația municipiului Baia Mare, Brian Cristian abordează, în cadrul interviului, teme care merg dincolo de activitatea sa din Parlament. Deputatul spune ce ar schimba prima dată dacă ar deveni primar, explică de ce consideră necesară testarea psihologică și antidrog a parlamentarilor și dezvăluie inclusiv cum își dă seama că un politician joacă un rol în fața camerelor de filmat.

ChatGPT a intrat deja în Parlament

Brian Cristian spune că inteligența artificială este deja folosită de parlamentari și crede că mulți dintre aceștia recurg aproape integral la instrumente precum ChatGPT. Deputatul USR admite că este posibil ca unele proiecte ajunse la vot să fi avut la bază texte generate cu ajutorul AI, însă consideră că evaluarea trebuie făcută după forma finală a inițiativei legislative.

Ce ar schimba Brian Cristian în Baia Mare

În cazul în care ar deveni primarul municipiului Baia Mare, deputatul spune că ar începe prin a impune reguli mai stricte în urbanism. Printre prioritățile sale se numără stoparea blocurilor construite între case, combaterea construcțiilor ilegale și a dezvoltării haotice, dar și eliminarea șpăgilor pentru autorizațiile de construire. Pentru tinerii care se gândesc să plece, Brian Cristian spune că orașul poate avea un viitor dacă generația lor se implică și lucrează împreună cu oamenii potriviți.

De la ceasul ascuns la testul antidrog

Deputatul consideră că un politician care își ascunde ceasul înainte de filmare își trădează astfel jocul de imagine. Brian Cristian susține introducerea testării psihologice și antidrog la preluarea mandatului, explică în ce situații ar trebui un ales să-și ceară scuze și propune regula under 21 în politică. La capitolul curiozități, recunoaște că știe pe de rost numele complet al jucătorilor lui Real Madrid care au câștigat Cupa Campionilor în 2022, informație pe care o consideră printre cele mai inutile pe care le are.

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