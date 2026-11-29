Povestea, prezentată într-un articol publicat duminică de The New York Times, arată până unde poate merge folosirea inteligenței artificiale în viața sentimentală. Pentru un newyorkez care își dorește să găsească o parteneră, chatboturile au ajuns să fie consilieri de dating, analiști de conversații și chiar un fel de antrenori personali în relații.

Bărbatul, identificat în articol doar prin numele de mijloc, Kyle, a început prin a cere ajutorul ChatGPT pentru a-și îmbunătăți profilul de pe aplicația Hinge. A folosit instrumentul inclusiv pentru modificarea fotografiilor, încercând să creeze o imagine care să-l avantajeze și să-i atragă mai multe potențiale partenere.

Apoi a trecut la o etapă mult mai neobișnuită. În aprilie, a început să înregistreze pe ascuns întâlnirile care i se păreau promițătoare. Își lăsa telefonul cu ecranul în jos pe masă, în timp ce aplicația Granola transcria conversațiile fără ca femeile să știe.

După fiecare întâlnire, încărca transcrierile în Claude, chatbotul dezvoltat de compania Anthropic, și îi cerea să analizeze discuțiile. Voia să știe cum s-a descurcat, ce impresie a lăsat și ce ar fi putut face diferit.

Nu a ajuns la rezultatul dorit

Inteligența artificială îi oferea analize detaliate, cronologii ale conversațiilor, statistici despre cine a pus mai multe întrebări și evaluări ale subiectelor abordate. Unele recomandări vizau inclusiv lucrurile pe care ar fi trebuit să le evite. Printre acestea, să nu monopolizeze conversația timp de nouă minute vorbind despre peptide.

Cu alte cuvinte, întâlnirile ajunseseră să fie tratate aproape ca niște interviuri de angajare, în care fiecare replică putea fi analizată ulterior și transformată într-o lecție pentru următoarea încercare.

Experiența nu i-a adus însă rezultatul dorit. Deși a apelat la inteligența artificială pentru a-și optimiza profilul, pentru a-și pregăti întâlnirile și pentru a înțelege reacțiile femeilor, Kyle nu a reușit să-și găsească partenera pe care o căuta.

Cazul său este prezentat în contextul creșterii numărului de persoane care folosesc chatboturi pentru probleme personale și sentimentale.

Aproximativ 15% dintre conversațiile cu ChatGPT vizează sfaturi despre viața personală

Potrivit unui document intern OpenAI citat de publicație, aproximativ 15% dintre conversațiile cu ChatGPT implică solicitări de sfaturi despre viața personală, iar aproape jumătate dintre acestea privesc probleme interpersonale. Documentul atrage atenția și asupra riscului ca sfaturile oferite de inteligența artificială în materie de relații să amplifice emoțiile utilizatorilor.

Riscurile acestui tip de utilizare au fost analizate și de cercetătorii de la Universitatea Stanford. Într-un studiu publicat în revista Science, în martie 2026, aceștia au testat 11 modele de inteligență artificială și au constatat că, în situații de conflict interpersonal, chatboturile tind să confirme punctul de vedere al utilizatorului cu 49% mai des decât răspunsurile umane.

În experimentele la care au participat peste 2.400 de persoane, cei care au primit răspunsuri excesiv de aprobatoare au ajuns să fie mai convinși că au dreptate și mai puțin dispuși să-și recunoască greșelile, să-și ceară scuze sau să repare relația cu cealaltă persoană.

Cercetătorii avertizează că un chatbot care îi dă permanent dreptate utilizatorului poate crea o falsă impresie de obiectivitate și poate încuraja dependența de sfaturile sale.

Povestea lui Kyle ridică, în plus, o problemă de confidențialitate: femeile cu care s-a întâlnit nu știau că discuțiile lor erau înregistrate și ulterior analizate cu ajutorul inteligenței artificiale.