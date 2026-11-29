Despre regulile care fac imposibilă dezlegarea la spovedanie a vorbit, într-un interviu pentru cotidianul polonez Fakt, Wojciech Grzesiak, fost preot romano-catolic, astăzi preot al Bisericii Naționale Catolice și paroh în Rybnik, relatează Polsat News.

Fraza care blochează iertarea

Biserica Catolică enumeră cinci condiții ale unei spovedanii bune: examinarea conștiinței, părerea de rău, hotărârea fermă de îndreptare, mărturisirea păcatelor și repararea răului față de Dumnezeu și de aproape. „Dacă cineva vine la spovedanie, dar spune deschis că nu intenționează să-și schimbe comportamentul, preotul nu îi poate da dezlegarea”, explică Grzesiak.

Exemplul dat de el sunt cuplurile care trăiesc împreună fără cununie religioasă și care spun că nu vor să-și schimbe viața. Nu pot primi dezlegarea nici catolicii divorțați care s-au recăsătorit civil sau trăiesc cu un nou partener și nu vor să renunțe la această relație. Pentru Biserica Catolică, divorțul nu desface căsătoria religioasă, iar prima căsătorie rămâne valabilă. Există și aici o excepție: dacă nu se pot despărți din motive serioase, de exemplu din cauza copiilor, pot primi dezlegarea dacă se angajează să trăiască în castitate.

Păcatele pe care le iartă doar Vaticanul

Unele fapte sunt atât de grave încât un preot obișnuit nu poate da dezlegarea. Decizia îi revine episcopului sau, în cazurile cele mai grave, Sfântului Scaun. Printre acestea:

profanarea Sfintei Euharistii;

violența fizică împotriva papei;

dezlegarea dată de un preot persoanei cu care el însuși a încălcat porunca a șasea;

hirotonirea unui episcop fără acordul Sfântului Scaun;

încercarea de a hirotoni preot o femeie;

încălcarea directă a secretului spovedaniei de către un preot.

Fiecare dintre aceste fapte atrage excomunicarea automată, fără proces și fără sentință. Pentru ridicarea ei, preotul care spovedește trebuie să se adreseze Penitenciariei Apostolice de la Vatican.