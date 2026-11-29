Imediat după coacere, panettone este înțepat la bază cu ace lungi de oțel și lăsat cu capul în jos timp de 12 ore. Motivul e surprinzător de simplu: aluatul e atât de bogat în unt și ouă încât s-ar prăbuși sub propria greutate dacă s-ar răci în poziție normală.

Iar dacă te-ai întrebat de ce rămâne pufos zile întregi, răspunsul ține tot de acest gest. Și acesta nu e singurul secret: legea italiană stabilește exact cât unt și câte stafide trebuie să aibă un cozonac ca să se poată numi panettone.

Toate secretele panettone-ului, de la acele de oțel la legenda ucenicului Toni, în articolul complet pe Mediafax Italia: