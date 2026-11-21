Concertul va avea loc la Biserica Romano-Catolică din Sinaia, sâmbătă, 5 decembrie, începând cu ora 18:00. Evenimentul este intitulat „Împreună de Crăciun la Sinaia”.

Evenimentul se va desfășura cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București. Concertul „își propune să aducă în sufletele celor prezenți credință, frumusețea și bucuria apropierii marii sărbători a Nașterii Domnului nostru Isus Cristos”, potrivit comunicatului publicat.

Corul Regal va va fi invitat special al serii. Ansamblul vocal este aflat sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României și decorat de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române. Corul va evolua sub bagheta dirijorilor Daniela Cotoroană și Răzvan Apetrei.

Concertul va fi deschis de tânăra solistă Sofia Maria Văsii, care va oferi publicului un moment muzical deosebit, pregătind atmosfera unei seri dedicate frumuseții muzicii și spiritului Crăciunului, potrivit organizatorilor.

„Vă invităm să fiți alături de noi la această seară specială, în care muzica, credința și spiritul Crăciunului se vor împleti într-un mesaj comun: să fim împreună, să dăruim și să ne bucurăm unii de ceilalți!”, transmit organizatorii.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „45 de minute pentru sufletul tău”. Evenimentul este organizat de Biserica Romano-Catolică din Sinaia, în parteneriat cu „Fundația Victoria Copiilor Educație”.

De asemenea, parteneri ai evenimentului sunt și Arhiepiscopia Romano-Catolică de București și Primăria Orașului Sinaia și Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș.