Tendința face parte dintr-un val de opere de artă generate de inteligența artificială care îi deturnează pe creatorii înșiși și este răspândit în special pe Instagram și Facebook, deținute de Meta. CNN a vorbit cu mai mulți artiști despre cum navighează aceștia în peisajul actual al inteligenței artificiale.

Profilurile artistice generate de inteligența artificială „monetizează Facebook”, a spus Burnham. „Au sute de mii de urmăritori care cred că aceste profiluri false sunt artiști autentici și îi direcționează pe utilizatori către diverse site-uri web cu magazine și reclame.”

Problema i-a împins pe unii artiști independenți să se retragă de pe Instagram, Facebook și alte platforme Meta, în special din cauza actualizărilor propuse de gigantul tehnologic la termenii și condițiile sale de utilizare. Unii au luat în considerare părăsirea completă a platformelor de socializare deținute de Meta, întrerupând postările sau apelând la alte comunități de creatori online, cum ar fi Patreon sau Substack.

Contestă exploatarea neautorizată a operelor lor

Tim O’Brien, membru al consiliului de administrație al Societății Ilustratorilor, a declarat că el consideră că artiștii merită un consimțământ semnificativ, o compensație echitabilă și modalități accesibile de a contesta exploatarea neautorizată a operelor lor.

„Pentru mulți artiști, aceasta nu este doar o dispută juridică. Este o chestiune de mijloace de trai, proprietate creativă, consimțământ și echitate fundamentală”, a spus O’Brien.

Termenii actualizați ai Meta ar permite în continuare programelor software automate să extragă date de pe site-uri externe și să acceseze cantități mari de date fără permisiunea proprietarilor de conturi de afaceri. Aceasta include portofolii personale, magazine online și linkuri către conturi de afaceri de Facebook, Instagram, WhatsApp și Threads.

Termenii trebuiau inițial să intre în vigoare pe 30 octombrie, apoi au fost amânați până pe 20 noiembrie. Compania a anunțat pe 5 noiembrie că actualizările au fost amânate pe termen nelimitat.

„Suprimăm modificările pe măsură ce continuăm să interacționăm cu părțile interesate și ne luăm timpul necesar pentru a rezolva problema. Între timp, termenii existenți rămân în vigoare”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta într-o declarație pentru CNN.

Totuși, chiar și cu ultima întârziere, actualizările propuse au determinat deja un alt val de artiști să părăsească Meta.

Samantha Waldron, coproprietară a Dutcher Photography din Madison, Wisconsin, a declarat pentru CNN că a șters toate paginile de Facebook de afaceri și personale la începutul acestei luni și că de atunci și-a transformat conturile de Instagram de afaceri în conturi personale, a șters marea majoritate a postărilor și a eliminat toate linkurile către site-uri externe din biografiile conturilor Meta.

„A fost picătura care a umplut paharul și care a așteptat mult timp. Sincer, sunt ușurat că nu trebuie să-mi fac griji să țin pasul cu rețelele de socializare de acum înainte”, a spus Waldron.

Imaginile antrenează modele generative de inteligență artificială

Conform termenilor actualizați, imaginile, stilul și proprietatea artiștilor independenți ar putea fi extrase fără știrea lor pentru a antrena modele generative de inteligență artificială, au declarat creatorii. Aceste modele de inteligență artificială ar putea apoi reproduce sau înlocui arta creată de om – și ar putea avea un impact asupra afacerilor artiștilor de pe aceste site-uri.

Operele de artă generate de inteligența artificială au repercusiuni serioase asupra economiei creatorilor. Imitatorii online îi obligă pe artiști să își schimbe strategia privind modul în care ajung la public.

Una dintre principalele preocupări ale creatorilor este amploarea și viteza cu care inteligența artificială poate promova conținut, mai ales în comparație cu munca creată de om, care poate consuma mult timp. Această preocupare este agravată de întrebările legate de modul în care inteligența artificială generativă este antrenată pe opere de artă, de obicei fără intervenția artiștilor, și de modul în care legea drepturilor de autor se aplică inteligenței artificiale.