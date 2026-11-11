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„Noaptea de-a fi om”, turneu național de poezie și muzică folk în decembrie. Opt artiști vor urca pe scenă în zece orașe din România

Asociația Culturală A. Păunescu organizează în decembrie turneul național „Noaptea de-a fi om”, cu spectacole de poezie și muzică folk susținute de opt artiști în zece orașe din România.
„Noaptea de-a fi om”, turneu național de poezie și muzică folk în decembrie. Opt artiști vor urca pe scenă în zece orașe din România
Aida Neagu
11 nov. 2026, 17:24, Social
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Asociația Culturală A. Păunescu organizează, în decembrie 2026, turneul național de poezie și muzică folk „Noaptea de-a fi om”, potrivit unui comunicat oficial.

Spectacolele vor ajunge în zece orașe din țară și vor reuni opt artiști, într-un proiect care își propune să aducă publicului emoția muzicii folk și a poeziei, în ciuda vremurilor dificile.

Pe scenă vor urca Emeric Imre, Magda Puskas, Cristian Buică, Cătălin Stepa și Alexandra Păunescu-Șerban, care vor interpreta piese și vor transmite publicului un mesaj despre lucrurile care merită cu adevărat atenția și timpul nostru.

Lor li se vor alătura doi instrumentiști, Marius Roje, la pian, și Rareș Suciu, la chitară, care vor completa momentele muzicale. Poezia va fi adusă în spectacol de Ana-Maria Păunescu, prin propriile creații, dar și prin versurile cunoscute ale lui Adrian Păunescu.

Organizatorii descriu proiectul drept o dovadă că emoția autentică poate trece dincolo de dificultățile vremurilor actuale și poate aduce oamenii împreună.

Turneul „Noaptea de-a fi om” va cuprinde zece spectacole, programate în luna decembrie, în următoarele orașe:

  • 2 decembrie, Sibiu: Filarmonica de Stat;
  • 3 decembrie, Brașov: Centrul Cultural Reduta;
  • 4 decembrie, București: Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”;
  • 5 decembrie, Craiova: Filarmonica Oltenia;
  • 10 decembrie, Cluj-Napoca: Cinema Teatru „Florin Piersic”;
  • 11 decembrie, Baia Mare: ATP Tech Center;
  • 12 decembrie, Oradea: Casa de Cultură a Sindicatelor;
  • 13 decembrie, Arad: Filarmonica de Stat;
  • 17 decembrie, Focșani: Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia”;
  • 29 decembrie, Târgu Mureș: Palatul Culturii.

Biletele pentru toate spectacolele pot fi cumpărate de pe platforma www.iabilet.ro.

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