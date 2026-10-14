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CFR caută artiști pentru o pictură murală în Gara de Nord

Compania CFR SA caută artiști pentru refacerea picturii murale de la linia 14 din Gara de Nord București. Participarea la concurs este voluntară și neremunerată, iar termenul-limită pentru înscriere este 13 noiembrie 2026.
CFR caută artiști pentru o pictură murală în Gara de Nord
Foto: CFR SA
Cosmin Pirv
14 oct. 2026, 13:03, Life-Inedit
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Proiectul are ca temă „Istoria căilor ferate române, în Gara de Nord” și urmărește reinterpretarea a peste 150 de ani de istorie feroviară printr-o lucrare de artă publică.

Artiștii pot propune proiecte de graffiti, street art, pictură murală sau ilustrație, individual ori în echipă.

Potrivit CFR SA, apelul se adresează artiștilor vizuali, creatorilor de graffiti, studenților la arte și colectivelor artistice. Selecția va ține cont de originalitatea propunerii, calitatea conceptului și respectarea reperelor istorice.

Compania precizează că nu vor fi acordate onorarii, premii în bani sau alte recompense financiare. Artiștii selectați vor contribui voluntar la realizarea lucrării, în baza unui acord de colaborare. CFR va pune la dispoziție suprafața aprobată, va facilita accesul și va susține promovarea proiectului, în timp ce atragerea unor parteneri pentru materialele necesare este avută în vedere.

În schimb, participanții vor beneficia de expunerea lucrării într-una dintre cele mai cunoscute gări din România, Gara de Nord, de semnarea acesteia și menționarea autorilor pe un panou de prezentare, precum și de promovare pe canalele oficiale ale companiei.

Termenul-limită pentru înscriere este 13 noiembrie 2026, ora 23.59.

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