Tabloul intitulat „The Book”, realizat de artistul australian Brett-Livingstone Strong, va fi scos la licitație pe 26 noiembrie 2026, de casa Aguttes, în localitatea franceză Neuilly-sur-Seine, din apropierea Parisului.

Potrivit publicației americane The New York Post, care citează agenția SWNS, organizatorii estimează că lucrarea ar putea fi vândută pentru o sumă cuprinsă între aproximativ 328.000 și 547.000 de dolari.

Pictura are o semnificație aparte în istoria artistului supranumit „Regele muzicii pop”, fiind prezentată drept singurul portret pictat pentru care Michael Jackson a acceptat să pozeze personal.

Lucrarea a fost dezvăluită publicului în 1990, în cadrul unui eveniment organizat la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles, la care cântărețul a fost prezent.

Cum arată tabloul care a făcut senzație în 1990

Inspirată de pictura renascentistă, opera îl înfățișează pe Michael Jackson așezat într-un decor dominat de catifea roșie, ținând în mâini o carte închisă, element care a inspirat și titlul lucrării.

Fundalul fantastic introduce elemente asociate universului imaginar al artistului, cunoscut pentru spectacolele sale elaborate și pentru fascinația față de lumea poveștilor.

La momentul prezentării, portretul a atras atenția presei internaționale, fiind evaluat, potrivit relatărilor din acea perioadă, la aproximativ 2,1 milioane de dolari.

Această valoare a făcut ca lucrarea să fie descrisă atunci drept cel mai scump portret al unei persoane în viață.

Legătura dintre pictură și universul Neverland

Arthur Perault, specialist în cultură pop și obiecte de colecție în cadrul casei de licitații Aguttes, a subliniat importanța artistică și simbolică a tabloului.

Potrivit acestuia, prin „The Book”, Michael Jackson intră în tradiția marilor portrete oficiale, dar aduce în același timp elementele fantastice ale universului Neverland, proprietatea sa devenită celebră în întreaga lume.

Reprezentantul casei de licitații a amintit că prezentarea din 1990 a generat un interes internațional considerabil, în special datorită valorii atribuite picturii.

Un alt element care conferă lucrării o semnificație specială este faptul că imaginea a fost asociată cu Michael Jackson chiar prin alegerea artistului, potrivit specialistului Aguttes.

Licitația din Franța va oferi colecționarilor de artă și de obiecte legate de istoria muzicii pop posibilitatea de a achiziționa o lucrare rară, care îmbină portretistica tradițională cu imaginea uneia dintre cele mai cunoscute personalități ale industriei muzicale.

Prețul final va fi stabilit în urma licitației din 26 noiembrie.