La Catania s-au înregistrat joi 29,9 grade, potrivit Centrului Meteorologic Sicilian.

Cel mai cald a fost însă la Termini Imerese, lângă Palermo, unde s-au măsurat 30,2 grade.

E a doua oară luna aceasta când în Sicilia sunt temperaturi de sfârșit de vară, cu până la 6 grade peste medie.

Cine vrea să prindă zilele calde are în Catania Domul, plimbarea pe via Etnea cu Etna în fundal și piața de pește Pescheria.

Pe Mediafax Italia găsiți informații despre Catania, de la Dom până în Piazza Teatro, plus ora cea mai bună pentru piața de pește.