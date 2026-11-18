Potrivit CFR Infrastructură, lucrările de restaurare și modernizare a Gării Băile Herculane au început în 9 noimebrie. Reprezentanții companiei vorbesc despre „unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului feroviar din România”.

Conform acestora, primele intervenții vizează desfacerea tencuielilor, demolarea unor pereți și verificarea structurii clădirii auxiliare, operațiuni necesare pentru evaluarea și pregătirea etapelor următoare de restaurare.

Printre lucrările care vor fi făcute se numără consolidarea și restaurarea clădirii principale și a clădirii auxiliare, restaurarea cupolei și păstrarea elementelor decorative originale, reabilitarea fațadelor, a tâmplăriei din lemn și a elementelor ornamentale și restaurarea mozaicurilor policrome, a picturilor și a componentelor artistice interioare.

De asemenea, urmează să fie restaurate pergolele istorice, balustradele din fier forjat, lampadarele și ceasului exterior și va fi reabilitată platforma aferente liniei 1, pe o suprafață de aproximativ 2.940 mp.

Readucerea la valoarea arhitecturală originală

Proiectul are ca obiectiv readucerea la valoarea arhitecturală originală a ansamblului istoric, prin lucrări complexe de consolidare, restaurare și modernizare, cu respectarea caracterului său de monument istoric.

În urma lucrărilor vor fi disponibile facilități moderne pentru călători și trasee accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, precum și o parcare cu 11 locuri.

CFR Infrastructură a publicat în luna august primele imagini care prezintă viitoarea înfățișare a stației Băile Herculane, una dintre cele mai importante clădiri istorice ale stațiunii.

Gara de poveste

Gara Băile Herculane a fost construită între 1878 și 1886, în stil baroc, după planurile inginerului austriac Auguste de Serres Wieczffinski, fiind inspirată de un pavilion din complexul Schönbrunn din Viena. Inaugurată la 20 mai 1878, clădirea a primit de-a lungul timpului vizita unor personalități precum împăratul Franz Joseph, împărăteasa Sissi, Alexandru I al Serbiei și Carol I al României.

Considerată una dintre cele mai frumoase stații feroviare din România, gara și clădirea auxiliară sunt clasate ca monumente istorice de grupa A.

Contractul pentru restaurare și modernizare, în valoare de 17 milioane de lei fără TVA, prevede nouă luni pentru proiectare și 17 luni pentru execuție.