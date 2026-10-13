Castel din România, premiat la nivel european în 2026 pentru lucrările de restaurare. Placheta a fost montată la Răscruci

Placheta a fost dezvelită la castel în prezența reprezentantei Europa Nostra, Caroline Fernolend, și a oficialilor Consiliului Județean Cluj, instituția care a coordonat proiectul de restaurare.

Premiile au fost decernate în 28 mai, în cadrul unei ceremonii organizate în Cipru. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, Castelul Bánffy din Răscruci este singurul monument din România care a obținut atât Premiul European pentru Patrimoniu 2026, cât și Premiul Special al Publicului.

Investiție de 11,5 milioane de euro

Proiectul de restaurare a avut o valoare de aproximativ 11,5 milioane de euro. Circa patru milioane de euro au provenit din fonduri europene, iar restul finanțării a fost asigurat din bugetul propriu al Consiliului Județean Cluj.

Lucrările au vizat atât clădirea castelului, cât și elementele sale decorative și artistice. Au fost restaurate zidurile interioare și exterioare, finisajele și instalațiile, dar și tâmplăria, ornamentele, elementele din lemn pictat, mobilierul, șemineul, sobele de teracotă, vitraliile și inscripțiile.

Proiectul a inclus și amenajarea parcului și a lacului, construirea unui ponton din lemn, refacerea porumbarului și a fântânii arteziene, realizarea unor poduri și alei, precum și consolidarea a trei clădiri anexe. În interior au fost amenajate spații pentru activități culturale și educative, inclusiv o sală multifuncțională și un spațiu expozițional.

Istoria castelului din Răscruci

Istoria Castelului Bánffy din Răscruci este legată de familia nobiliară Bánffy, care a intrat în posesia domeniului în anul 1405. Nu se cunoaște cu exactitate data construirii primului conac, însă documentele și cercetările istorice indică existența acestuia cel târziu în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Clădirea a căpătat înfățișarea actuală în urma unor transformări ample realizate între 1875 și 1887 de baronul Ádám Bánffy.

Printre elementele distinctive ale castelului se numără tavanul casetat al sălii de mese, lambriurile și mobilierul decorativ, precum și sobele de teracotă realizate cu ornamente elaborate. Ansamblul este înconjurat de un parc, iar castelul este înscris în Lista Monumentelor Istorice.

După finalizarea lucrărilor, în 2023, monumentul a fost redeschis publicului și a devenit un spațiu pentru evenimente culturale, expoziții, activități educative și vizite ghidate.