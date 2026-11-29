Villarreal a deschis scorul încă din minutul 3, când Mikautadze a transformat o lovitură de la 11 metri, acordată după un henț comis de Javi Rueda în propriul careu. Atacantul georgian l-a păcălit pe Ionuț Radu și a trimis mingea în plasă.

Celta a reacționat și a restabilit egalitatea în minutul 30, prin Ferran Jutglà, care a înscris cu un șut plasat de la marginea careului, în urma unei combinații ofensive reușite de gazde.

Echipa lui Claudio Giráldez a continuat să controleze jocul, însă a primit o nouă lovitură în minutul 54. După ce Jutglà a pierdut balonul în propria jumătate, Villarreal a recuperat, iar Mikautadze a profitat de situație și l-a învins din nou pe Radu, cu o execuție peste portarul român, stabilind scorul final.

Celta a încercat să revină în ultimele minute, dar nu a mai găsit drumul spre gol, în ciuda presiunii exercitate asupra defensivei oaspeților.

Posesie mai bună pentru Celta, eficiență superioară pentru Villarreal

Formația din Vigo a avut o posesie de 59% și a expediat 11 șuturi, față de cele cinci ale adversarilor, însă eficiența a fost de partea lui Villarreal. Gazdele au cadrat trei șuturi, în timp ce oaspeții au avut două.

În urma acestui rezultat, Celta continuă seria rezultatelor negative din campionat. Echipa lui Claudio Giráldez nu mai câștigase în LaLiga de aproximativ o lună și jumătate înaintea acestei confruntări și avea nevoie de puncte pentru a se îndepărta de zona periculoasă a clasamentului.

La finalul partidei, antrenorul gazdelor a criticat lipsa de eficiență a echipei, dar a considerat că jucătorii săi au oferit o prestație mai bună decât adversarii.

„Oamenii trebuie să fie mândri de jucători, eu sunt mândru de felul în care evoluăm. Acesta este drumul, dincolo de rezultat. Am fost superiori, dar plecăm fără recompensa pe care o meritam”, a declarat Claudio Giráldez.

Pentru Celta a fost a treia înfrângere în ultimele patru etape și ocupă locul 15 în clasament, cu 13 puncte, după 14 meciuri jucate.