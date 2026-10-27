Surpriză uriașă în Cupa Ligii Angliei. Arsenal, eliminată de o echipă din liga a patra

Fleetwood, ocupanta locului 18 în League Two, a deschis scorul în minutul 21, prin Aaron Loupalo-Bi, jucător împrumutat de la Fulham, conform ESPN și BBC Sport.

Arsenal, care a început meciul cu mai mulți jucători tineri, nu a reușit să egaleze până la pauză.

Introducerea lui Martin Odegaard la începutul reprizei secunde a îmbunătățit jocul londonezilor.

Arsenal a egalat în minutul 50, prin Viktor Gyökeres, care a marcat primul său gol din acest sezon.

Arsenal a continuat să atace, dar nu a mai reușit să înscrie. Mai mult, londonezii au rămas în zece jucători în minutul 85, după eliminarea tânărului Max Dowman, în vârstă de 16 ani.

În ultimele minute, portarul Jay Lynch a avut două intervenții importante la ocaziile lui Ben White și Martin Odegaard, iar meciul a ajuns la loviturile de departajare.

La loviturile de departajare, jucătorii lui Fleetwood au transformat toate cele cinci penalty-uri, în timp ce portarul Jay Lynch a apărat execuția lui Bruno Guimaraes.

După calificarea istorică în sferturile Cupei Ligii Angliei, suporterii gazdelor au pătruns pe teren pentru a sărbători victoria.