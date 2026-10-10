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„Am conștiința curată” | Reacția lui Mikel Arteta după verdictul care zguduie Manchester City

Antrenorul lui Arsenal, Mikel Arteta, a spus că are conștiința curată în legătură cu perioada în care a lucrat la Manchester City, după ce un comitet independent a constatat că gruparea din Premier League a încălcat peste 100 de reguli financiare. Tehnicianul spaniol a evitat să comenteze în detaliu cazul, care nu a fost soluționat definitiv.
„Am conștiința curată” | Reacția lui Mikel Arteta după verdictul care zguduie Manchester City
Luiza Moldovan
10 oct. 2026, 03:07, Sport
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Mikel Arteta a fost secundul lui Pep Guardiola la Manchester City timp de trei ani și a plecat la Arsenal în 2019. Încălcările analizate vizează perioada 2009 – 2018, relatează espn.com.

Clubul din Manchester a contestat verdictul.

Întrebat direct dacă are conștiința curată în legătură cu anii petrecuți la City, Arteta a răspuns: „Da”.

Tehnicianul a subliniat însă că procedura nu s-a încheiat și că preferă să aștepte o decizie finală înainte să vorbească deschis despre acest subiect.

Destul de reticent cu declarațiile

„Procesul durează de câțiva ani. Acest proces încă nu este finalizat. Așadar, este foarte dificil să exprim ce simt, pentru că nu este rezolvat”, a declarat Arteta.

El a adăugat că va putea vorbi mai clar după încheierea procedurii.

Întrebat dacă a discutat cu Pep Guardiola după publicarea verdictului, antrenorul lui Arsenal a refuzat să răspundă. De asemenea, nu a dorit să spună dacă scandalul a schimbat felul în care privește perioada petrecută pe stadionul Etihad.

Premier League – „100%” cel mai bun

Arteta a fost întrebat și dacă Premier League rămâne cel mai bun campionat din lume, în pofida controverselor din jurul lui Manchester City.

„100%”, a răspuns spaniolul, care a insistat că situația nu poate fi evaluată definitiv înainte de încheierea procedurii.

Arsenal se pregătește să primească sâmbătă vizita lui Leeds, pe Emirates Stadium, după înfrângerea cu 3-0 în fața lui Brighton, înaintea pauzei internaționale.

„Durerea este îns tomac”

Arteta a recunoscut că echipa încă resimte efectele acelui rezultat.

„Durerea este încă în stomac și mâine cu siguranță trebuie să jucăm cu asta, pentru că a fost o lecție pentru noi”, a spus antrenorul.

Arteta a semnat la începutul săptămânii un nou contract pe patru ani cu Arsenal, valabil până în 2030.

Manchester City, care a câștigat toate cele cinci meciuri disputate până acum, este considerată una dintre principalele rivale ale londonezilor în lupta pentru titlu.

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