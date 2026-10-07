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Mikel Arteta își prelungește contractul cu Arsenal Londra, campioana Angliei, până în 2030

Mikel Arteta și-a prelungit contractul cu Arsenal până în iunie 2030, a anunțat miercuri clubul londonez. Tehnicianul spaniol, care a preluat echipa în decembrie 2019, va continua la formația londoneză, după ce sezonul trecut a condus pe Arsenal la primul titlu în Premier League după 22 de ani.
Mikel Arteta își prelungește contractul cu Arsenal Londra, campioana Angliei, până în 2030
sursă foto: John Walton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
07 oct. 2026, 15:00, Sport
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Mikel Arteta a devenit sezonul trecut al șaptelea antrenor din istoria clubului care câștigă titlul de campion al Angliei, Arsenal ajungând la al 14-lea titlu național și la al patrulea în era Premier League.

Arteta: „Acesta este doar începutul”

„Este un privilegiu să-mi dedic viitorul acestui club și să continui să lucrez alături de oameni extraordinari care își doresc ceea ce este mai bun pentru Arsenal”, a declarat Arteta după semnarea noului contract.

Tehnicianul spaniol a subliniat că este mândru să conducă Arsenal.

„Mă simt onorat să conduc acest club într-o perioadă atât de specială din istoria sa de 140 de ani. Am construit deja o legătură specială și am creat amintiri care vor dura o viață. Ceea ce este atât de entuziasmant este că acesta este doar începutul a ceea ce putem realiza împreună”, a adăugat Arteta.

Cel mai bun procentaj de victorii din istoria clubului

Arteta a fost numit antrenor principal al lui Arsenal în decembrie 2019. De atunci, el a condus formația în 361 de meciuri în toate competițiile, având un procentaj de victorii de 62,05%, cel mai bun dintre toți managerii cu mandate complete din istoria clubului.

În primul său sezon, spaniolul a câștigat Cupa Angliei, iar ulterior a transformat-o pe Arsenal într-o candidată constantă la titlul din Premier League, înainte ca succesul să vină în sezonul trecut.

Și stafful tehnic rămâne la Arsenal

Arsenal a anunțat că și membrii staffului tehnic al lui Arteta și-au prelungit contractele, în concordanță cu durata noului acord al managerului.

Copreședinții Stan și Josh Kroenke au descris relația cu Arteta drept una specială.

„Avem o legătură specială cu Mikel. Suntem foarte mândri de tot ceea ce am realizat de când s-a întors la club, în 2019. Înțelege profund valorile lui Arsenal și le poartă în suflet. Știe ce înseamnă acest club pentru toți cei care îi sunt legați și este hotărât să construiască mai departe pe tot ceea ce am realizat împreună”, au spus ei, într-o declarație comună.

„Vrem să construim împreună cu Mikel o eră câștigătoare”, a completat și directorul executiv Richard Garlick.

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