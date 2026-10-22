Amendă record. Meta, obligată să plătească statului New Mexico 25 de miliarde de dolari

Înșelăciunea Facebook a fost intenționată, iar directorii i-au indus în eroare în mod constant pe utilizatori cu privire la modul în care funcționa platforma, a scris judecătorul Francis J. Mathew de la Tribunalul Districtual de Stat în decizia sa, potrivit AP.

„Facebook le-a promis utilizatorilor că ei (utilizatorii) își controlează datele. Acest lucru a fost fals”, a spus el.

În septembrie, jurații au găsit Meta vinovată de peste 43 de milioane de încălcări ale legilor privind protecția consumatorilor din New Mexico, pentru că a făcut declarații publice înșelătoare despre modul în care a gestionat datele personale ale utilizatorilor. Cazul a fost intentat după ce firma de consultanță politică Cambridge Analytica a colectat date de pe Facebook pentru a genera reclame politice direcționate în timpul sezonului electoral din 2016.

Amenda va servi drept avertisment pentru companiile de tehnologie că New Mexico le va trage la răspundere, a declarat procurorul general al statului, Raúl Torrez, într-o conferință de presă.

New Mexico nu s-a alăturat înțelegerii multistatale

În august, Meta a ajuns la o înțelegere cu aproape toate statele și teritoriile – cu excepția New Mexico și Floridei – pentru a plăti 18 miliarde de dolari și a adăuga măsuri mai stricte de siguranță a copiilor pe platformele sale Facebook și Instagram.

Acordul a pus capăt unui proces privind dependența adolescenților de rețelele sociale și a soluționat un caz crucial, aflat în pregătire de ani de zile, care urmărea să tragă la răspundere gigantul tehnologic pentru rolul pe care platformele sale l-au jucat în subminarea sănătății mintale a copiilor. Efortul a vizat funcții concepute pentru a capta atenția tinerilor.

New Mexico nu s-a alăturat înțelegerii multistatale, alegând să atace compania pe cont propriu.

Directorul unei organizații non-profit care susține politici mai stricte față de corporații a declarat că 25 de miliarde de dolari reprezintă „o picătură într-o mare pentru Meta”, dar demonstrează că oamenii își doresc responsabilitate.