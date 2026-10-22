Prima pagină » Știri externe » Amendă record. Meta, obligată să plătească statului New Mexico 25 de miliarde de dolari

Amendă record. Meta, obligată să plătească statului New Mexico 25 de miliarde de dolari

Un judecător a ordonat miercuri companiei Meta să plătească statului New Mexico 25 de miliarde de dolari, după ce un juriu a găsit compania vinovată de înșelarea utilizatorilor cu privire la confidențialitatea datelor pe Facebook, aceasta fiind cea mai mare amendă aplicată vreodată gigantului tehnologic.
Amendă record. Meta, obligată să plătească statului New Mexico 25 de miliarde de dolari
Sursa foto: Mediafax Foto/ ZUMA Press/Hepta
Laurentiu Marinov
22 oct. 2026, 05:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Înșelăciunea Facebook a fost intenționată, iar directorii i-au indus în eroare în mod constant pe utilizatori cu privire la modul în care funcționa platforma, a scris judecătorul Francis J. Mathew de la Tribunalul Districtual de Stat în decizia sa, potrivit AP.

„Facebook le-a promis utilizatorilor că ei (utilizatorii) își controlează datele. Acest lucru a fost fals”, a spus el.

În septembrie, jurații au găsit Meta vinovată de peste 43 de milioane de încălcări ale legilor privind protecția consumatorilor din New Mexico, pentru că a făcut declarații publice înșelătoare despre modul în care a gestionat datele personale ale utilizatorilor. Cazul a fost intentat după ce firma de consultanță politică Cambridge Analytica a colectat date de pe Facebook pentru a genera reclame politice direcționate în timpul sezonului electoral din 2016.

Amenda va servi drept avertisment pentru companiile de tehnologie că New Mexico le va trage la răspundere, a declarat procurorul general al statului, Raúl Torrez, într-o conferință de presă.

New Mexico nu s-a alăturat înțelegerii multistatale

În august, Meta a ajuns la o înțelegere cu aproape toate statele și teritoriile – cu excepția New Mexico și Floridei – pentru a plăti 18 miliarde de dolari și a adăuga măsuri mai stricte de siguranță a copiilor pe platformele sale Facebook și Instagram.

Acordul a pus capăt unui proces privind dependența adolescenților de rețelele sociale și a soluționat un caz crucial, aflat în pregătire de ani de zile, care urmărea să tragă la răspundere gigantul tehnologic pentru rolul pe care platformele sale l-au jucat în subminarea sănătății mintale a copiilor. Efortul a vizat funcții concepute pentru a capta atenția tinerilor.

New Mexico nu s-a alăturat înțelegerii multistatale, alegând să atace compania pe cont propriu.

Directorul unei organizații non-profit care susține politici mai stricte față de corporații a declarat că 25 de miliarde de dolari reprezintă „o picătură într-o mare pentru Meta”, dar demonstrează că oamenii își doresc responsabilitate.

Recomandarea video

Dezbaterea „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile” / Urmărește LIVE joi, de la ora 10.00
G4Media
De nerecunoscut azi, marea jucătoare de tenis a Rusiei dezvăluie: „Au crezut că sunt vreun agent special”
GSP.ro
Dan Dungaciu, neîncrezător în Guvernul Niculescu: „Nu are majoritate, are doar 150 de voturi în Parlament”
Gandul
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Cancan
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
Prosport
Cine este Mihaela-Ilincuta Stefan-Simion, directorul de cabinet al premierul Luca Niculescu
Libertatea
Cum alegi varza pentru murat ca să obții sarmale fragede. Detaliul pe care trebuie să-l verifici înainte să o cumperi de la piață
CSID
Mașina Zilei: Merită 11.500 de euro un Renault Clio hibrid din 2023? Puncte forte și compromisuri
Promotor