Raluca Turcan: România, primul loc într-un studiu OMS privind utilizarea problematică a rețelelor sociale de către adolescenți

Într-o postare publicată duminică pe Facebook, Raluca Turcan a atras atenția asupra efectelor utilizării excesive a telefoanelor inteligente asupra copiilor, precizând că datele unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății plasează România pe primul loc din 44 de țări la utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților.

„Peste 22% dintre copiii noștri cu vârste între 11 și 15 ani au simptome de dependență: nu se mai pot opri din verificat telefonul, nu mai au timp de teme, dorm prost, devin anxioși și neliniștiți când le este luat telefonul. Media europeană este de 11%. Noi avem, deci, de două ori mai mulți copii afectați”, susține Turcan.

Raluca Turcan a participat vineri, la Sibiu, la o dezbatere organizată împreună cu Asociația „Copii, nu ecrane”, la care au fost prezenți profesori, psihologi, psihiatri, reprezentanți ai instituțiilor de protecție a minorilor, ai structurilor de ordine publică și ai administrației.

Deputata a anunțat că a inițiat mai multe inițiative legislative, printre care limitarea accesului la telefoanele mobile pe întreaga durată a programului școlar, inclusiv în pauze, de la învățământul preșcolar până la liceu, monitorizarea audio-video în spațiile comune din școli și consilierea psihologică a copiilor implicați în acte de violență.

De asemenea, Turcan a afirmat că dorește să promoveze legislația privind limitarea accesului minorilor la rețelele sociale, controlul parental și responsabilizarea platformelor de socializare, inclusiv prin sancțiuni.

Discuțiile trebuie continuate

„Tentația de a pune un ecran copilului mic pentru a-i capta atenția, pentru a-l face să mănânce ori pur și simplu pentru «a sta cuminte», urmată de accesul timpuriu și necontrolat la rețele sociale, la platforme de jocuri de noroc sau alte astfel de instrumente pot crea dezechilibre ulterioare greu de corectat în viața de adult. Firește, pe lângă vulnerabilități în fața unor prădători virtuali”, adaugă Raluca Turcan.

În opinia sa, dezbaterea de la Sibiu ar trebui să reprezinte un punct de plecare pentru viitoare inițiative legislative, iar discuțiile trebuie continuate inclusiv prin implicarea directă a copiilor și adolescenților.