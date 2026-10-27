La trei ani de la moartea lui Matthew Perry, un nou documentar dezvăluie gestul emoționant al colegilor din „Prietenii tăi”

Una dintre cele mai emoționante dezvăluiri aparține surorii mai mici a actorului, Mia Perry Bowick, care povestește cum Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer și-au luat rămas-bun de la Perry la funeraliile acestuia, notează The Independent.

Colegii din „Prietenii tăi”, împreună la sicriul lui Matthew Perry

Funeraliile actorului au fost organizate într-un cadru privat, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Sora lui Perry povestește în documentar că nu îi mai văzuse de aproximativ 20 de ani pe colegii fratelui său din „Prietenii tăi”.

Jennifer Aniston ar fi fost prima care a îmbrățișat-o, urmată de ceilalți membri ai distribuției.

Ulterior, cei cinci actori au mers împreună spre sicriul lui Perry.

„Toți cinci au mers la sicriu ținându-se de mână și au stat în jurul lui plângând”, își amintește Mia Perry Bowick în documentar.

Matthew Perry a murit în octombrie 2023. Documentarul în trei episoade, intitulat „The One About Matthew Perry”, a fost lansat pe Netflix la aproape trei ani de la moartea actorului și urmărește atât ascensiunea sa profesională, cât și problemele de dependență cu care s-a confruntat.

Reuniunea „Prietenii tăi” din 2021, „greu de privit” pentru apropiați

Documentarul revine și asupra reuniunii speciale „Prietenii tăi” din 2021, când cei șase actori principali au apărut din nou împreună.

Apariția lui Perry provocase la momentul respectiv îngrijorare printre unii telespectatori, care remarcaseră că actorul părea neobișnuit de retras.

Sora sa spune că energia lui Matthew fusese puternic afectată de problemele medicale prin care trecuse. În 2018, actorul fusese aproape de moarte după o perforație a colonului asociată consumului excesiv de opioide.

Actorul Kevin Pollak, prieten al lui Perry, descrie în documentar cât de dificil i-a fost să urmărească acea apariție.

„Nu mai fusese în fața camerelor de ceva timp și puteai vedea că se chinuia. Era greu de privit, pentru că pur și simplu nu mai era el însuși”, spune Pollak.

Povestea de dragoste dintre Chandler și Monica l-a entuziasmat

Documentarul dezvăluie și perspectiva lui Perry asupra unuia dintre cele mai cunoscute momente din „Prietenii tăi”: începutul relației dintre Chandler și Monica, personajul interpretat de Courteney Cox.

Potrivit surorii sale, Perry a fost foarte încântat când personajul său a primit această nouă direcție.

Mia Perry Bowick explică faptul că povestea i-a permis fratelui său să arate o latură actoricească diferită de comedia pentru care devenise cunoscut.

„Nu mai era doar Chandler cel caraghios. I-a deschis multe direcții noi ca actor, putând să fie tandru, romantic și vulnerabil”, spune aceasta.

Prietenul care spune că Matthew Perry i-a salvat viața

O altă mărturie prezentată în documentar este cea a lui Tim Harrington, pe care Perry l-a cunoscut în 2001 la o întâlnire a Alcoolicilor Anonimi.

Harrington traversa atunci o perioadă dificilă și spune că se gândea să locuiască în mașină. Perry i-ar fi cerut să își strângă lucrurile și să se mute în casa lui.

„Mi-a salvat viața chiar în acel moment. Eu cred asta”, povestește Harrington.

Cei doi au locuit împreună aproximativ un an și au devenit prieteni apropiați, sprijinindu-se reciproc în încercarea de a rămâne abstinenți. În anumite perioade participau chiar și la trei întâlniri ale Alcoolicilor Anonimi într-o singură zi.

Perry spusese la rândul său că și-ar fi dorit să fie ținut minte în primul rând pentru încercările sale de a-i ajuta pe ceilalți, nu doar pentru Chandler Bing. Actorul s-a implicat în sprijinirea persoanelor dependente și în proiecte dedicate recuperării acestora.

Momentul în care a aflat că va câștiga un milion de dolari pe episod

Documentarul oferă și o imagine asupra succesului financiar uriaș atins de distribuția „Prietenii tăi”.

În 2002, Perry și ceilalți cinci actori principali au obținut un acord prin care fiecare urma să primească aproximativ un milion de dolari pentru fiecare episod al sezonului al nouălea.

Harrington, care locuia atunci cu Perry, povestește că actorul a intrat în cameră extrem de entuziasmat după ce a aflat rezultatul negocierilor și a sărit pe pat pentru a sărbători.

Bucuria profesională nu a însemnat însă sfârșitul problemelor personale ale actorului. „Era foarte fericit, dar încă se lupta cu propriile probleme”, spune Harrington.

Noul documentar conturează astfel un portret al lui Matthew Perry care depășește personajul Chandler Bing: un actor ajuns la un nivel uriaș de celebritate și succes financiar, dar care s-a confruntat ani la rând cu dependența și care, în același timp, a încercat să îi ajute pe alții aflați în situații asemănătoare.