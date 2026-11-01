Toți cei trei copii dispăruți din Sălaj au fost găsiți. Al treilea minor, identificat în județul Cluj

Cei doi urmează să fie conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj pentru verificări suplimentare care vizează dispația celor trei copii.

Ceilalți doi, Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădălina, au fost găsiți sâmbătă, 31 octombrie, în jurul orei 18.25, în apropierea localității Șardu, județul Cluj.

Potrivit informării anterioare a Poliției, cei doi au fost identificați împreună cu tatăl lor și urmau să fie conduși la sediul IPJ Sălaj pentru verificări.

Identificarea celui de-al treilea minor încheie operațiunea amplă de căutare la care au participat polițiști și jandarmi din județele Sălaj și Cluj, precum și voluntari ai Asociației CERT.

Pentru găsirea celor trei copii au fost folosite camere și binocluri cu termoviziune, câini de urmă și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Cei trei copii, dați dispăruți de joi

Polițiștii au sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea demarării unei anchete sociale.

Verificările continuă pentru clarificarea situației de fapt și stabilirea măsurilor legale care se impun.

Cei trei copii au fost dați dispăruți încă de joi după-amiază. Este vorba despre frații Rostaș, Denis Antonio, în vârstă de 11 ani, Ioan, în vârstă de 13 ani și sora lor, Raluca Mădălina, în vârstă de 12 ani.